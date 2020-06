Le Barça maîtrise Leganés

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Firpo, Lenglet, Piqué (Umtiti, 73e), Roberto (Semedo, 53e) - Busquets (Vidal, 63e), Arthur (Puig, 73e), Rakitić - Griezmann, Messi, Fati ((L.Suárez, 54e). Entraîneur : Quique Setién.



CD Leganés (4-2-3-1) : Cuéllar, Silva (Rodrigues, 70e), Awaziem, Tarin, Bustinza - R.Pérez, Recio (Gil, 85e) - Eraso (Amadou, 63e), Ruilal, Mesa (Assalé, 46e) - Guerrero (Carrillo, 71e). Entraîneur : Javier Aguirre.

Et une victoire de plus pour le Barça.Dans un Camp Nou qui expérimentait à son tour le huis clos lié à la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone s'est d'abord fait peur. Suite à un mauvais alignement de la défense, Leganés est proche d'ouvrir le score par Miguel Ángel Guerrero mais Clément Lenglet réalise un parfait sauvetage sur sa ligne (12). Dans la foulée, l'attaquant des(Concombres, en VF) trouve le poteau de Marc-André Ter Stegen (14). Plus diesel, le Barça prend la mesure de son adversaire grâce à Ansu Fati, bien servi par Junior Firpo (42, 1-0). Placé en pointe de l'attaque barcelonaise, Antoine Griezmann peine tout de même à exister.Au cours du deuxième acte, le Français pense donner le but du break sur un centre de Nélson Semedo, mais l'arbitre refuse finalement le but pour une position de hors-jeu du défenseur latéral au départ de l'action (64). Ô surprise, Leo Messi permet à son équipe de prendre le large dans la partie en provoquant un penalty qu'il transforme lui-même d'un contre-pied sur Iván Cuéllar (69, 2-0).inscrit son vingt-et-unième but dans cette Liga 2019-2020, bientôt suivi par un vingtième succèsen championnat.Voilà comment mettre un peu plus de pression sur les épaules du Real Madrid, prochain hôte du FC Valence jeudi soir.