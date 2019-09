Le Barça garde la forme à Getafe

2

Getafe (4-4-2) : Soria - Nyom (Kenedy, 46e), Bruno, Djené, D. Suárez - Cucurella, Arrambari, Maksimović, Jason (Portillo, 72e) - Mata (Molina, 58e), Àngel. Entraîneur : José Bordalás.



FC Barcelone (4-4-3) : Ter Stegen - Firpo, Lenglet, Piqué, Roberto - Busquets (Rakitić, 80e), De Jong, Arthur - C. Pérez (Todibo, 86e), Griezmann (Semedo, 75e), L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde peut souffler : le Barça reprend des points, en Liga.Après sa victoire à domicile contre Villarreal dans la semaine, les Barcelonais se déplaçaient à Madrid pour y affronter Getafe. Une équipe réputée pour sa solidité défensive, et son jeu rugueux. Premiers à se mettre en évidence, lesmanquent la cible par un Luis Suárez parti dans le dos de la défense madrilène. De leur côté, lesmettent du temps à obliger Marc-André Ter Stegen à la parade : face au but, Angel trouve le buffet d'un portier allemand bien sorti à sa rencontre sur sa frappe à bout portant. Homme de cette première période, Ter Stegen va même s'offrir une passe décisive à destination de Suárez, buteur sur un habile lob devant David Soria (41, 0-1). Au métier, le Barça mène à la pause.Malgré quinze minutes pour reprendre ses esprits, Getafe ne parvient pas à redresser la barre en début de deuxième période. Bien au contraire. Carles Pérez arme une frappe lointaine repoussée par Soria, mais Júnior Firpo suit parfaitement l'action et inscrit le but du break (49, 0-2). En manque de créativité face à une équipe déjà en avance au tableau d'affichage, Getafe ne parvient pas à créer le danger dans la surface catalane. Malgré l'expulsion de Clément Lenglet en fin de match pour un second carton jaune, le Barça offre à l'ancien Toulousain Jean-Clair Todibo sa première apparition officielle dans cette Liga 2019/2020. Imperméable, la défensegarde sa cage inviolée pour la première fois de la saison en Liga et remporte son premier match de la saison à l'extérieur.Tout en recollant provisoirement à un point du Real Madrid, leader du championnat.