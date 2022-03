Le Barça gagne dans la douleur à Elche

AEC

L'essentiel c'est les trois points.Le FC Barcelone s'est fait très peur, mais gratte un succès important face à Elche (2-1) dans sa course à la Ligue des champions ce dimanche après-midi. Les hommes de Xavi n’ont pas proposé grand-chose en première période et se sont trop reposés sur de longs ballons pour Aubameyang ou Dembélé. La paire se trouve bien, mais ne suffit pas face à la défense compacte d’Elche. Évidemment, les hommes de Francisco en profitent, et finissent par marquer sur leur unique tir cadré en 45 minutes. Pedri, auteur d’une seule erreur mais qui coûte très cher, offre le but à Fidel sur une mauvaise passe en retraitLe Barça renoue avec la réussite grâce à l’entrée de Ferran Torres, venu remplacé Gavi à la pause, qui envoie un ballon qui traînait dans la surface au fond des filets. Il signe ainsi son premier but en Liga, et manque de peu le doublé deux minutes plus tard (62). L'entrée de Memphis sera l'autre coaching gagnant de Xavi, puisque le Néerlandais obtient un pénalty qu'il transformera lui-mêmeà cinq minutes du terme. Finalement, les Blaugranas s'en sortent bien et conservent leur troisième place, avant le choc entre le Bétis et l'Atlético ce dimanche soir. Les Franjiverdes, 14, dégringolent et se rapprochent de la zone de relégation.Badia - Barragán, Roco, González, Mojica - Morente (Ponce, 66), Mascarell (Kike, 85), Guti (Marcone, 79), Fidel (Josan, 79) - Boyé (Carrillo, 66), Milla.FranciscoTer Stegen - Alves (Dest, 84), Araújo, Piqué, Alba - Pedri, Busquets, F. de Jong (Nico, 68) - Dembélé (Traore, 75), Aubameyang (Memphis, 75), Gavi (Torres, 45).Xavi