Le Barça gagne dans l'ennui contre Alavés

Alavés (4-4-2) : Pacheco - Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, López - Jason, Escalante, Pina (Moyá, 88e), Pons (de la Fuente, 71e) - Joselu, Rioja (Méndez, 90e+1). Entraîneur : José Luis Mendilibar



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Dest, Piqué, Araújo, Alba - F. De Jong, Busquets, Pedri (Lenglet, 90e) - Torres, L. De Jong (Jutglà, 85e), Ezzalzouli (Nico, 71e). Entraîneur : Xavi

Sympa, ce petit match entre deux relégables de Liga en prime time !Sur le papier, on nous avait promis une belle affiche entre un club qui lutte pour le maintien et un club qui veut retrouver les places européennes. On n'aura eu droit qu’à une immonde bouillie de football que le Barça emporte miraculeusement 1-0 à la 87minute.Jouant avec des idées et de l’envie dans le premier quart d’heure, lesont finalement tout oublié au fil des minutes pour jouer à la baballe avec la peur de la perdre. Alavés, 19de Liga, finit même par faire jeu égal avec le géant espagnol endormi. Devant se remettre d’ une défaite de 120 minutes en Coupe du Roi , Xavi a ressorti du placard Sergiño Dest et Abdessamad Ezzalzouli. Les deux joueurs en grosse galère sont rapatriés sur le côté par Xavi, qui peut ainsi les coacher en permanence. À la pause, le tableau d’affichage affiche un 0-0 bien mérité, tant aucune des deux équipes ne méritait de marquer.On pensait avoir vu le summum de l’horreur en première période, mais le Barça ne recule devant rien. Le premier tir catalan n’arrive qu’après vingt minutes de jeu et est à l’image de la prestation du soir : une gentille passe de Luuk de Jong au portier basque. Les hommes de Mendilibar sont même passés tout près du 1-0 sur une tête de Joselu à la 78. Malgré un niveau affligeant, les Catalans s’en sortent sur un but bien ficelé entre piège du hors-jeu et arbitrage compréhensif. Frenkie de Jong, qui traînait dans la surface, est récompensé d’avoir couvert deux postes toute la soirée. Trois points de bon augure pour le Barça, qui rattrape la cinquième place, tandis qu’Alavés, qui n’a pas démérité, conserve son spot de relégable. On n'a jamais eu autant envie qu’un arbitre siffle la fin du match à la 85e , surtout du côté d'Alavés.