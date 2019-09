Le Barça fait valser Valence

Très créatif, le Barça s'offre une nouvelle avalanche de buts au Camp Nou contre un FC Valence prêt à entrer en crise (5-2). Les hommes de Valverde recollent à deux points de l'Atlético de Madrid, leader provisoire.

En sueur, Fati !

Les crocs de Luisito

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, Semedo - Busquets, De Jong (Rakitić, 70e) Arthur (Vidal, 73e) - C.Pérez, Fati (Suárez, 60e), Griezmann. Entraîneur : Ernesto Valverde.



FC Valence (4-4-2) : Cillessen - Gayá, Paulista, Garay, Wass - Guedes (Cheryshev, 67e), Coquelin, Parejo, F.Torres (Kang-In, 67e) - Gameiro, Rodrigo (M.Gómez, 72e). Entraîneur : Albert Celades.

Il y avait un goût de revanche dans l'air ce soir en Catalogne. Trois mois et demi après sa défaite en finale de Coupe du Roi à Séville, le Barça retrouvait dans son arène son bourreau de l'époque. L'heure de la revanche ? Plutôt, oui. Supérieurs durant la quasi-totalité de la partie, lesn'ont fait qu'une bouchée du FC Valence dirigé pour la première fois par Albert Celades, ancien international espagnol formé à la Masia, mais qui avait eu la mauvaise inspiration d'aller jouer par la suite... au Real Madrid. Sans broncher, le karma s'est donc chargé d'offrir au bonhomme une sacrée punition pour son baptême du feu. Un feu très, très brûlant.Dans son romanécrit en lipogramme, Georges Perec s'est amusé à construire un récit d'environ 300 pages sans utiliser la lettre e, considérée comme la plus utilisée dans la langue française. Sans le faire exprès, Ernesto Valverde s'est quant à lui retrouvé dans une même problématique pour affronter le FC Valence : faire sans Leo Messi, le meilleur joueur de son effectif. Dès lors,s'est mis à donner une entière confiance à son atout jeunesse : Ansu Fati, 16 ans et déjà en avance sur les bases de Messi. Bien lui en prend : dès le début de la rencontre, Frenkie de Jong centre en retrait vers Fati, bénéficiaire de l'appel d'Antoine Griezmann pour ouvrir le score (2, 1-0). Voilà comment le gamin s'offre le premier but de sa jeune carrière au Camp Nou. Assez ? Non. Cinq minutes plus tard, son coup de rein sur Ezequiel Garay lui permet de rendre la pareille à De Jong d'un centre millimétré (7, 2-0). Grâce à ses deux cracks, Valverde respire.Seulement, tout n'est pas si rose pour un Barça lancé comme un TGV vers sa deuxième victoire en autant de match à domicile en Liga. Si Fati fait à nouveau passer un frisson dans l'échineà la suite d'une frappe enroulée, mais légèrement déviée pour frôler la lucarne du revenant Jasper Cillessen, Valence fait passer un premier avertissement via une occasion manquée par Rodrigo Moreno. La suite ? Une absence de réaction barcelonaise suivie par la réduction de l'écart par Kevin Gameiro, validée après deux bonnes minutes pour consulter la VAR (29, 2-1). Dans le dur psychologiquement à la suite du rocambolesque licenciement de Marcelino plus tôt dans la semaine, Valence s'autorise un sursis. Depuis son côté gauche, Fati poursuit sa folle première période grâce à un délicieux sombrero. Mais à force d'étonner, jusqu'où compte aller ce gamin bâtisseur de miracles ?Aux côtés du phénomène Fati, d'autres individualités du Barça souhaitent elles aussi participer à la fête du football organisée malgré la menace. Lancé au sein de la défense adversaire, Griezmann arme une vive frappe du gauche que Cillessen ne peut que repousser sur son poteau. Malchanceux, le portier batave voit Gerard Piqué lui griller la politesse au moment d'attraper le ballon en deux temps (52, 3-1). Avec ce nouveau but encaissé, Valence se met à capituler et Barcelone en profite : Semedo frappe le poteau à son tour, puis Luis Suárez corse l'addition sur son premier ballon touché, une minute après son entrée en jeu (61, 4-1). Le match tourne à la démonstration au moment où Cillessen multiplie les parades à la manière d'un gardien de handball devant Grizou, Carles Pérez puis Arthur. Brassard de capitaine vissé autour du bras, Sergio Busquets s'autorise même un écart au règlement en cherchant la lucarne opposée pour le plaisir des yeux. Décidément très affamé,réalise une copie conforme de son premier but (82, 5-1) avant le but anecdotique signé Maxi Gómez (5-2, 92). Comme quoi, avec ou sans Messi, le Barça reste un excellent ambianceur à domicile.