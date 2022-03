Le Barça éteint Galatasaray, l'Atalanta et les Rangers rallient également les quarts

Neuf minutes d'espoir. Durant 540 secondes, Galatasaray aura été virtuellement qualifié face au Barça, dans un Nef Stadyumu extatique. Seulement voilà, le brave Iñaki Peña, justement prêté par les Blaugrana , ne pouvait pas indéfiniment faire des miracles comme au match aller. L'ouverture du score pour learrive à la suite d'un coup de pied de coin botté à la perfection par Alexandru Cicâldău, et repris de manière plongeante par Marcão. Le poteau de corner est ratatiné par la joie et la détermination du défenseur central brésilien, mais Pedri se charge vite de ramener tout ce beau monde sur Terre.Plein de sang-froid, lecatalan élimine coup sur coup Marcão puis Berkan Kutlu grâce à des feintes de frappe, avant de conclure en finesse. Vaillants défensivement, mais naïf par phases, les Lions ont à nouveau chaud avant la pause, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang titille la transversale de Peña. En pleine renaissance, PEA matéralise finalement la supériorité technique du Barça après l'entracte, provoquant deux nouvelles parades de Peña. C'est tout de même une très belle campagne continentale qui prend fin du côté de la rive européenne du Bosphore.Soirée aspirine pour le Bayer. Défait à l'aller à Bergame (3-2) dans un match haletant, Leverkusen n'aura pas su faire sauter le verrou de laà domicile. Une rencontre marquée par une bonne dose de déchet technique, avec une première période plutôt dominée par l'Atalanta (malgré une grosse opportunité pour Moussa Diaby) et une seconde longtemps empochée aux poings par le. Longtemps oui, puisque la recrue hivernale Jérémie Boga s'est permise de déposer Jonathan Tah dans le temps additionnel, avant de conclure en solo dans un angle fermé et fort sous la barre de Lukáš Hrádecký. Des allures de vainqueur final ?McGregor scotche son monde. Comme toujours tiré à quatre épingles, le Marakana s'est égosillé pour faire sortir les adversaires de l'Étoile rouge de leur match (victoire 2-1). Mais en face des, il y avait des Rangers prêts à faire le dos rond pour tout l'or du monde. En début de partie, Mirko Ivanić entretient l'espoir d'une remontée des grands soirs en ajustant Allan McGregor (40 ans), après un contrôle poitrine idéal face au but, pour signer son troisième pion en huit matchs de Ligue Europa.Mais le portier écossais, déjà décisif lors de la manche aller (succès 3-0) en repoussant un penalty d'Aleksandar Katai, sort le grand jeu devant le même Ivanić (12) presque sur le coup d'envoi qui suit, puis ferme la porte à Cristiano Piccini avant la mi-temps. Les Serbes ne concluent aucun de leurs différents temps forts, et sur une contre-attaque classique, Ryan Kent profite d'un claquage de Piccini et du tacle manqué d'Aleksandar Dragović pour tromper Milan Borjan. Direction les quarts de finale pour la bande à Giovanni van Bronckhorst, malgré un penalty symbolique d'El Fardou Ben Nabouhane