Le Barça et Villarreal offrent un combat dantesque

Villarreal (3-5-2) : Asenjo - Á. González, Fines Mori, V. Ruiz - M. Gaspar, Morlanes (c, Cáseres, 63e), Cazorla, Iborra, Pedraza - Chukwueze (Bonera, 88e), Toko Ekambi (Bacca, 73e). Entraîneur : Javier Calleja.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba - A. Vidal, Busquets (Rakitić, 73e), Arthur (C. Aleñá, 73e) - Malcom, Luis Suárez, Coutinho (Messi, 61e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

Folie au Madrigal.Le Barça , remanié mais menant de deux buts après un quart d'heure, a arraché le nul au terme d'un match de zinzins sur la pelouse du Sous-marin jaune. Le FCB continue sa série d'invincibilité en Liga (18 rencontres). Et heureusement que le matelas desau classement est confortable.Après deux parades de Ter Stegen sur un coup de casque de Vicente Iborra (7) et une percussion de Samuel Chukwueze (8), Philippe Coutinho a fait trembler les filets de l'autre coté du pré sur une offrande de Malcom (12), lequel a fait le break de la tête dans la foulée (16). Après un poteau de Coutinho (19), l'infernal Chukwueze a réduit le score en deux temps (23).Sans que l'on sache s'il l'a fait exprès, Karl Toko-Ekambi a égalisé en sortant des vestiaires sur un centre-tir étrange dans un angle impossible (50), puis Vicente Iborra a validé laen ajustant « MATS » (62). On a eu droit à une volée splendide de Suárez (65) et une frappe de Chukwueze terminant sur la barre (68), avant que Carlos Bacca accentue le score en contre (80). Mais suite à l'expulsion d'Álvaro González (86) un coup de patte magnifique de l'entrant Messi sur coup-franc (90) et une patate en demi-volée de Suárez ont clos le spectacle et refroidi l'enceinte de la Cerámica.? Contre-