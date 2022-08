Le Barça et Lewandowski martyrisent la Real Sociedad

Real Sociedad (4-3-1-2) : Remiro - Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz - Méndez, Zubimendi, Merino - Silva (Turrientes, 71e) - Kubo (Cho, 71e), Isak (Navarro, 71e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Araújo, Christensen, García, Balde (Raphinha, 64e) - Gavi, De Jong, Pedri - Dembélé (Alba, 71e), Lewandowski, Ferran (Ansu, 64e). Entraîneur : Xavi.

Txuri-urdinBlaugranasLe FC Barcelone aura pris son temps, mais il a finalement fait imploser la Real Sociedad grâce notamment aux premiers buts de Robert Lewandowski sous la tuniqueLe Polonais a d'ailleurs ouvert son compteur dès la toute première minute de la partie, en concluant une belle remontée de balle du jeune Alejandro Balde, titularisé à la place de Jordi Alba. Un bonheur de courte durée pour celui qui fêtait ce 21 août son 34anniversaire, puisqu'Alexander Isak a profité d'une perte de balle de Frenkie de Jong, placé devant la défense à la place de Busquets, pour égaliser d'un petit piqué. Dans une première période intense et dynamique, le reste des franches occasions ont été plutôt basques avec une double occasion pour Mikel Merino puis Take Kubo qui se sont heurtés à un Marc-André ter Stegen des grands soirs (26). David Silva a lui aussi testé les qualités du portier allemand sur une frappe au ras du sol, obligeant le capitaine catalan à détourner du bout de la main gauche (44).Si la seconde période a failli démarrer par un but de Brais Méndez sur coup franc - finalement annulé parce que Robin Le Normand, hors-jeu, a détourné sa frappe -, le Barça a finalement déroulé. Même s'il aura fallu quelques éclairs de génie des remplaçants comme Ansu Fati, qui a récupéré un ballon transmis d'une talonnade à un Ousmane Dembélé clouant Remiro sur place. La machine catalane relancée, Robert Lewandowski a signé son doublé trois minutes plus tard sur une inspiration géniale de Pedri : feinte de frappe et passe à Ansu, l'ailier remisant pour le Polonais sur sa droite. Pour le dernier but de cettebarcelonaise, les deux hommes ont échangé leurs rôles : le numéro 9 a adressé une passe pour Ansu Fati, qui s'est projeté seul devant la défense basque et a concluLe FC Barcelone, c'est quand même plus sympa avec des noms comme Ansu Fati et Raphinha sur le banc.