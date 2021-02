Le Barça engrange de la confiance à Séville

Maître du jeu et enfin solide mentalement, le FC Barcelone a exorcisé ses démons pour s'imposer à Séville (0-2). Avec deux matchs en plus, les Catalans reviennent provisoirement à deux unités de l'Atlético de Madrid.

La piqûre du Mosquito

Messi, encore lui

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Escudero, Koundé, Carlos (Rekik, 46e), Navas - Fernando, Jordan, Rakitić (Ó. Torres, 63e) - P. Gómez (Suso, 46e), El-Haddadi (En-Nesyri, 46e), De Jong (Ó. Rodríguez, 63e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



FC Barcelone (3-1-4-2) : Ter Stegen - Lenglet, Piqué (Araújo, 67e ; Umtiti, 81e), Mingueza - Busquets - Alba, Pedri (Moriba, 71e), De Jong, Dest - O. Dembélé, Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.

Certaines erreurs d'appréciation peuvent redonner le sourire à n'importe qui, même à Clément Lenglet. Pris en grippe par une partie du public après sa nouvelle erreur contre Cadix le week-end dernier , le stoppeur tricolore du Barça a bégayé son contrôle devant Fernando en phase défensive. Résultats des courses ? Le milieu de terrain s'engage, perd finalement le duel et laisse un vide à combler derrière lui. Trop tard, Messi est servi pour créer le décalage sur l'ouverture du score à venir d'Ousmane Dembélé. Une action décisive avec Lenglet à l'origine, cela redonne de la confiance à tout le Barça avant de retrouver le FC Séville mercredi prochain pour une première mission. C'est déjà ça de gagné.Au moment d'entrer sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán, le FC Barcelone a pourtant mille raisons de repenser à ses démons. Vaincus sur cette même pelouse en demi-finales aller de la coupe d'Espagne , les Catalans connaissent leurs difficultés à affronter un adversaire direct pour le titre en Liga. Cependant, le Barça préfère s'appuyer sur son capital confiance. À savoir une série de quatorze journées consécutives sans défaite en Liga (onze succès, trois matchs nuls), et un schéma de jeu original avec une base à trois défenseurs plus Busquets en sentinelle. Alors ? Alors, les visiteurs font bonne figure. Même si Diego Carlos bouche le passage, devant la chevauchée de Leo Messi (26).Lan'est pas en réussite, à la finition ? Tant pis, il reste toujours la passe. Lancé plein axe par le sextuple Ballon d'or, Dembélé punit l'écart de conduite de la défense centrale sévillane et ouvre le score d'une frappe croisée du pied gauche. Un petit exploit, puisque ce troisième but de Dembouz en Liga (le premier depuis deux mois) est également celui qui met fin à l'invincibilité du FC Séville en championnat depuis 556 minutes. Grâce à la fougue de Dembélé, le Barça se procure l'occasion de doubler la mise. Mais ni Messi ni De Jong ne frappent vers la cage de Yassine Bounou (35). Au terme d'un premier acte maîtrisé, lesconstatent que le pressing sur le porteur du ballon andalou fonctionne bien. La preuve ? Durant toute la première période, les Sévillans n'ont pas frappé une fois en direction du but de Marc-André ter Stegen.Seul hic : Julen Lopetegui s'est également rendu compte de la piètre première période de son équipe, battue une seule fois lors des treize dernières journées. Dès lors, le technicien espagnol opte pour un triple changement dès la sortie des vestiaires. De quoi débloquer la paralysie offensive andalouse, même si la frappe de Jesús Navas est captée par Ter Stegen (51). Le Barça ne perd pas pied pour autant, et à la suite d'une action collective tout en toucher, la frappe surpuissante de Sergiño Dest vient s'écraser sur le poteau gauche de Bounou (59). Toujours aussi virevoltant, Dembélé enchaîne les dribbles et offre à Messi un ballon en or... que l'Argentin envoie au-dessus (61). Tour à tour, Lenglet (68) et En-Nesyri (80) se voient refuser logiquement un but par le corps arbitral. En revanche, Messi ne doit son dix-neuvième pion de la saison en championnat à personne d'autre qu'à lui-même au terme d'un exploit individuel. Même en temps de crise, Barcelone peut sourire.