Le Barça enfonce Huesca et se relance dans la course au titre

30

Non, le Barça n'est pas mort.Auteurs d'une prestation convaincante au Parc des Princes six jours plus tôt, les hommes de Ronald Koeman ont confirmé leur regain de forme en surclassant la lanterne rouge Huesca, ce lundi soir au Camp Nou (4-1). Solides derrière, lesont su être efficaces offensivement, Lionel Messi en tête. Laa offert un nouveau récital pour sa 767apparition sous le maillot catalan, auteur d'un doublé : unaux 20 mètres pleine lunette, puis une frappe à ras de terreavant d'offrir un délice de centre pour un coup de casque d'Oscar MinguezaMuet depuis un mois et demi en championnat, Antoine Griezmann s'est également offert le luxe d'enlever l'araignée de la cage d'Álvaro Fernández d'une frappe surpuissante à l'entrée de la surface. Sereins, les Barcelonais n'ont jamais été inquiétés par les joueurs de Huesca, malgré la réduction du score de Rafa Mir sur un penalty plus que litigieuxAvec ce succès, le Barça revient à quatre points de l'Atlético et reste plus que jamais dans la course au titre, tandis que Huesca lorgne un peu plus vers la Segunda División.Ça fait tout de suite beaucoup plus les malins quand Keylor Navas n'est pas là.