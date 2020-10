Le Barça enchaîne à Vigo, Fati encore buteur

Celta de Vigo (5-3-2) : Villar - Mallo, Aidoo (Baeza, 46e), Murillo, Fontán (N. Araújo, 32e), Olaza - Veiga (Nolito, 60e), Tapia (Beltrán, 75e), Suárez - Mor (Mina, 60e), Aspas. Entraîneur : Óscar García.



Barcelone (4-2-3-1) : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Griezmann (R. Araújo, 45e), Coutinho (Pedri, 72e), Fati (Trincão, 72e) - Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.

Ansu pas Fatigué.Déjà double buteur le week-end dernier face à Villarreal , Ansu Fati a encore marqué, ce jeudi soir, pour aider le Barça à s'imposer aux dépends du Celta de Vigo (0-3), et décrocher ainsi sa deuxième victoire en autant de matchs. Et ce, malgré l’expulsion de Clément Lenglet en première période.Le jeune Espagnol est d'ailleurs le premier à amener un bout de soleil sur la pelouse détrempée de l'Estadio de Balaídos. Grâce à une passe subtile de Philippe Coutinho, la pépite de 17 ans mystifie Joseph Aidoo sur sa prise de balle et enchaîne sur un délice d'extérieur du droit pour tromper Iván Villar (0-1, 11). Dans un premier acte maîtrisé par les siens, Lionel Messi est ensuite proche de doubler la mise sur un corner direct (40). Mais alors qu'il tient bien le cuir - sans se montrer plus dangereux que ça pour autant - le Barça va curieusement se mettre tout seul dans la panade : Clément Lenglet est en effet renvoyé au vestiaire avant tout le monde pour un deuxième jaune logique (42). Une exclusion que paye Antoine Griezmann, contraint d'être remplacé.L'infériorité numérique n'empêche pourtant pas les Catalans de continuer à mettre la pression… À raison. Parti dans un slalom dont il a le secret, Messi voit son centre dévier par Lucas Olaza et finir au fond des filets (0-2, 51). Dans la pluie et la tempête de Vigo, lapense même être récompensée par un but après une frappe sur le poteau de Coutinho, mais l'Argentin est signalé hors-jeu (59). Un peu moins flamboyants sur la dernière demi-heure, les hommes de Ronald Koeman parviennent malgré tout à garder leur cage inviolée, notamment grâce à un super sauvetage de Sergi Roberto devant Miguel Baeza (73). Impeccable dans sa surface, Roberto l'est tout autant dans celle d'en face, lui qui vient parachever le succès Catalan à la toute fin du temps additionnel, sur une belle reprise en contre (0-3, 90+5). Les locaux subissent leur premier revers cette saison. Avec sept buts marqués, zéro encaissé, et deux jolis succès en deux matchs, tout va en revanche pour le mieux au Barça.Au fait, il devient quoi Quique Setién ?