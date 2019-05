Le Barça dynamite Liverpool

Dominateur en première période et létal dans le dernier geste, le Barça s'est imposé avec la manière contre Liverpool, mercredi (3-0). Héros de la rencontre, Lionel Messi s'est offert un nouveau doublé.

21

Revoilà Suárez !

Messi, numéro 600

FC Barcelone (4-4-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, S.Roberto - Busquets, Vidal, Rakitić - Coutinho (Semedo, 60e), Messi, L.Suárez (O.Dembélé, 93e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Liverpool (4-4-2) : Alisson - Robertson, Van Dijk, Matip, J.Gómez - Fabihno, N.Keita (Henderson, 24e), Milner (Origi, 83e), Wijnaldum - Salah, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Par Antoine Donnarieix

La suspension du temps est un art que Lionel Messi souhaite maîtriser à la perfection. Après 2015 et sa mise à l'amende de Jérome Boateng en demi-finale de C1, l'astre argentin a remis le couvert avec un doublé magique. Si son premier but est avant tout chanceux, le second ferait sans doute frémir les gauchers maîtres du coup franc comme Diego Maradona ou Álvaro Recoba. Aux trente mètres,arme un frappe limpide du gauche qui contourne le mur et va terminer sa course dans la lucarne droite d'un Alisson Becker impuissant. Voilà le quarante-septième but de Leo Messi en Liga, le onzième en Ligue des champions cette saison. Au total, cela fait 65 buts en 63 de C1 pour Messi. Mais surtout, cela fait trois buts d'avance avant le match retour à Anfield. Voilà comment mettre Barcelone en position favorable en vue d'une finale à Madrid en juin prochain.» À n'en pas douter pour Jürgen Klopp , il était difficilement plus complexe de démarrer une demi-finale de Ligue des champions d'une manière plus provocatrice. En guise de réponse, le public de l'écrin catalan répond dans la langue de Shakespeare : «» . Deux messages, un même objectif : sortir de cette manche aller avec un avantage au tableau d'affichage. Après quelques minutes à se regarder dans le blanc des yeux, la pression locale montre les premières lacunes défensives des, et Luis Suárez manque une première fois le cadre sur une tête au second poteau à la suite d'un corner. Doucement, mais sûrement, le Barça met Liverpool dans l'embarras quand Joël Matip dévie le ballon de la main dans un duel avec Leo Messi. Malgré la bronca, l'arbitre refuse de s'aider de la VAR.Pas grave : le Barça reste dans son match pendant que lesvoient Naby Keita, blessé à l'adducteur, se faire supléer par Jordan Henderson . Deux minutes plus tard, le Barça trouve le décalage du côté du fragile Joe Gomez Philippe Coutinho remise sur Jordi Alba , dont le centre enroulé est repris d'un tacle rageur par Luis Suárez pour son premier but cette saison en C1 (1-0, 26). Lespoursuivent leur entreprise de destruction à l'aide d'un Alba en feu sur son côté gauche et un Suárez excellent dans le rôle de pivot. En contre, seule une occasion donne l'alerte dans la défense barcelonaise, mais Sadio Mané rate sa reprise sur une superbe passe en profondeur de Jordan Henderson . Une piqûre de rappel pour le Barça , jusque-là globalement maître de son sujet.Visiblement à son aise dans le vestiaire visiteur, Klopp parvient à donner un élan nouveau dans son 4-4-2 en diamant. Les milieux centraux s'invitent à la finition offensive comme en témoigne les deux tentatives de James Milner , détournées à chaque fois par un Marc-André ter Stegen impérial. Entre-temps, Salah s'est aussi essayé à une frappe croisée repoussée par le mur allemand. Pensif, Ernesto Valverde voit une menace potentielle s'agrandir chez l'Égyptien, et le Barça passe à son tour en 4-4-2 après la sortie de Coutinho pour Semedo , histoire de boucher les espaces dans les couloirs. En conséquence, le Barça perd sa domination territoriale et laisse le jeu à son adversaire dans le but de gicler en contre-attaque. Et dans les faits ? Le Barça souffre, mais parvient à s'extraire du pressing anglais grâce au but chanceux de Messi à la suite d'une barre de Suárez (2-0, 75). Fin du spectacle ? Non, car Messi avait envie d'inscrire le 600but de sa carrière au Barça d'un coup franc divin (3-0, 82). Dans toute son histoire, Liverpool n'avait encore jamais perdu au Camp Nou. Temple ou non, le Camp Nou s'est donc chargé de mettre fin à cette statistique.