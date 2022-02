Le Barça donne une leçon à l'Athletic

Une fois de plus rayonnants, les hommes de Xavi ont écrasé l'Athletic Bilbao ce dimanche soir (4-0). Une prestation aboutie à tous les niveaux qui signe le retour du Barça sur le devant de la scène et aussi celui d'un homme, décisif durant la partie : Ousmane Dembélé.

1

Traoré-Aubameyang-Ferran font le TAF

Dembélé, je t'aime, moi non plus

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alves, Araújo, Piqué, Dest - Pedri, Busquets (Nico, 87e), Gavi (F. De Jong, 67e) - Traoré (Depay, 82e), Aubameyang (L. De Jong, 87e), Torres (Dembélé, 67e). Entraîneur : Xavi.



Bilbao (4-4-2) : Simón - Lekue, Vivian, Álvarez (Martinez, 46e), Balenziaga - Zarraga (N. Williams, 67e), Vencedor, Vesga (D. Garcia, 67e), Serrano - Villalibre (I. Williams, 77e), García (Sancet, 46e). Entraîneur : Marcelino.

On avait perdu l'habitude de s'éclater devant les matchs du Barça. Ce dimanche soir, le club catalan a bouclé une semaine de rêve au Camp Nou en restant fidèle à son tarif de la semaine. Comme face à Valence en Liga dimanche dernier (1-4) ou à Naples en milieu de semaine en C3 (2-4), le FCB a croqué l'Athletic à la maison (4-0) pour régaler son public. Avec, en bonus, une réalisation et deux passes décisives d'Ousmane Dembélé.Fidèle à son 4-3-3, Xavi décide de conserver le trio d’attaque estampillé mercato hivernal et déjà aligné à Naples jeudi soir : Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. De l’autre côté, Marcelino choisit de faire tourner son effectif, en se passant notamment d'Iñaki Williams et d'Iker Muniain. Comme souvent ces dernières semaines, Barcelone s’installe dès le début de la partie dans le camp adverse et garde inlassablement le pied sur le cuir, histoire de rappeler les plus grandes heures du tiki-taka. Bilbao se fait tourner en bourrique et ne parvient pas à ressortir le ballon. Positionné sur l’aile gauche, Torres sert parfaitement Gavi dans la surface, mais la frappe du joyau espagnol s’envole dans les tribunes du Camp Nou (17). Repliés très bas, les hommes de Marcelino sortent peu à peu la tête de l’eau, mais doivent se contenter des timides tentatives de Mikel Vesga (23) et d'Asier Villalibre (28) qui n’inquiètent pas Ter Stegen.Emmenés par un Adama Traoré intenable, les locaux poussent, et après une tentative de Ferran Torres repoussée par Unai Simón (32), c’est finalement Pierre-Émerick Aubameyang qui lance la machine. À la suite d’un corner, Gerard Piqué s’élève plus haut que tout le monde et trouve la transversale, mais le ballon revient dans les pieds de PEA qui inscrit déjà son quatrième but en Liga, d’une jolie reprise de volée. Totalement apathique, l'Athletic est bien heureux de voir la mi-temps pointer le bout de son nez et peut se satisfaire de retourner aux vestiaires avec un seul pion dans ses bagages.Sans surprise, Marcelino procède à deux remplacements pour entamer le second acte. Mais il en faut beaucoup plus pour inquiéter un Barça qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après plusieurs erreurs grossières dans la défense des visiteurs, Torres se retrouve face à Unai Simón, mais vendange complètement son tir, repoussé par le portier de la. Plusieurs fois en échec récemment, l'attaquant espagnol se fait sortir dans la foulée par Xavi qui fait entrer Ousmane Dembélé, dont l'apparition provoque quelques sifflets dans les travées. Six minutes seulement après son arrivée sur le pré, l'ailier français envoie un missile pied gauche venu d'ailleurs et laisse stoïque le portier de Bilbao, qui couvre plutôt mal son angleIdéal pour se rabibocher avec un public conquis, qui assiste également à une prestation XXL de Pedri, dont les gestes techniques laisseront des maux de tête à l'entrejeu basque. La fête est totale lorsque Luuk de Jong, entré quelques instants plus tôt, y va de son coup de casque sur un subtil service d'Ousmane Dembélé. Insatiable, le Barça va même s'offrir un quatrième but en toute fin de partie par l'intermédiaire de Memphis Depay, lui aussi entré en cours de jeu et lui aussi servi par Ousmane Dembélé. Résultat des courses : coaching plus que gagnant de la part de Xavi, qui s'adjuge un nouveau succès avec la manière et chipe la quatrième place à l'Atlético de Madrid tandis que Bilbao reste huitième de Liga. Il est sympa, ce nouveau Barça.