Le Barça domine Dortmund et s'assure la première place

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Firpo, Umtiti, Lenglet, S.Roberto - Busquets, De Jong, Rakitić (Vidal, 78e) - Messi, Dembélé (Griezmann, 26e), Suárez (Wagué, 91e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Borussia Dortmund (4-4-1-1) : Bürki - Guereirro, Hummels, Akandji, Piszczek (Zagadou, 76e) - Schulz (Sancho, 46e), Weigl (Götze, 85e), Witsel, Hakimi - Brandt - Reus. Entraîneur : Lucien Favre.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était l'affiche alléchante du soir, et elle a tenu toutes ses promesses.Au Camp Nou, le Barça accueille Dortmund pour envisager une qualification directe pour le tour suivant et, si possible, récupérer la première place de ce groupe de la mort. Pourtant, c'est bien Dortmund qui se procure la première occasion du match sur une relance manquée d'Ivan Rakitić, mais Samuel Umtiti parvient à sauver sur sa ligne la tentative allemande. La suite ? Une blessure d'Ousmane Dembélé à la cheville droite, puis une démonstration de force du Barça avec Lionel Messi et Luis Suárez à la baguette.Tour à tour, les deux larrons s'offrent chacun un but et une passe décisive. Le premier est l'œuvre dud'un plat du pied létal entre les jambes de Roman Bürki (29, 1-0), puis le deuxième fait suite à une mauvaise relance de Mats Hummels dont profite Suárez, inspiré pour mettre Messi en orbite et permettre àde doubler la mise (33, 2-0). Et voilà le but numéro 613 de l'Argentin en 700 matchs sous le maillot. En souffrance, le BvB rentre aux vestiaires avec deux buts de retard.Souverains à la reprise, les Barcelonais enchaînent avec Antoine Griezmann qui voit sa frappe détournée par Bürki. Mais à force de contrôler la partie, Barcelone laisse venir son adversaire dans la zone dangereuse, et Marc-André ter Stegen sort la parade idéale face à Julian Brandt. Pour clore le suspense, les locaux offrent un modèle de contre-attaque avec Messi de nouveau à la passe pour Griezmann qui croise parfaitement son tir dans le petit filet opposé (67, 3-0).Pour assurer le dessert, Messi régale d'un coup franc excentré qui ricoche sur la transversale de Bürki. Heureusement pour Dortmund, l'entrant Jadon Sancho sauve l'honneur grâce à un enchaînement délicieux ponctué par une frappe en force pour trouer les filets catalans (77, 3-1). En pleine bourre, l'international anglais récidive en fin de match, mais Ter Stegen sort un nouvel arrêt déterminant pour détourner le ballon sur sa barre. Hélas pour les visiteurs, le réveil était trop tardif...Résultat des courses : le Barça est assuré d'être premier tandis que Dortmund devra espérer que son bourreau du soir joue le jeu contre l'Inter à Milan pour espérer voir les huitièmes de finale de la compétition.