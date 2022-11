Le Barça dit adieu à Piqué après une victoire contre Almería

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Baldé, Piqué (Christensen, 85e), Alonso, Alba - De Jong, Busquets (Gavi, 68e), Pedri - Dembélé (Raphinha, 68e), Lewandowski, Torres (Fati, 61e). Entraîneur : Xavi.



UD Almería (5-3-2) : Martínez - Mendes, Kaiky (Sousa, 46e), Ely (Eguaras, 68e), Chumi, Akieme - Robertone (Portillo, 79e), Melero (Puigmal, 68e), Costa - Baptistão (Babić, 46e), Ramazani. Entraîneur : Rubi.

Dans une ambiance des grands soirs, le Camp Nou s'était rempli pour rendre un dernier hommage à Gerard Piqué, capitaine et titulaire de circonstance qui jouait là son dernier match sous la tunique du Barça. Une soirée émouvante ponctuée d'une victoire 2-0 contre Almería.La rencontre avait pourtant débuté par un penalty totalement raté de Robert Lewandowski (7), qui avait juste avant proposé le ballon au futur retraité sous lesdescendant des tribunes. L'homme de la soirée passe d'ailleurs tout proche d'ajouter un 53but à sa ribambelle de réalisations catalanes sur un bon centre brossé d'Ousmane Dembélé (14). Le Barça s'endort peu à peu, joue à la baballe puis Largie Ramazani réveille les hommes de Xavi sur une contre-attaque très bien stoppée par Ter Stegen (28). S'ensuit une série dedu côté gauche barcelonais entre bons centres de Jordi Alba et bons appels de Ferran Torres (31, 33et 34). Juste avant la pause, Dembélé (40) et Pedri (46) sont eux aussi proches d'inscrire leur nom au tableau d'affichage.Le tricolore est beaucoup plus en réussite de retour des vestiaires et signe un véritablepour ouvrir le score, grâce à une longue passe de Busquets et de belles feintes dans la défense d'Almería. Dembélé aurait même pu signer un doublé s'il avait songé à tirer plutôt que de chercher à dribbler, alors qu'il s'était déjà défait de Fernando Martínez (57). Le break viendra finalement de Frenkie de Jong, qui reprend parfaitement une tentative échouée d'Ansu Fati. Puis s'ensuit une chaîne de décisions bien foireuse qui voit Pedri, De Jong, Fati puis Lewandowski se faire des courtoisies, alors qu'ils avaient tous le ballon du 3-0 dans les pieds (65). En toute fin de match, Gerard Piqué quitte pour la dernière fois la pelouse du Camp Nou, sous la standing ovation d'un public qui n'avait qu'un seul nom à la bouche ce soir (85).Le Barça sait donc (parfois) rendre hommage à ses légendes comme il se doit.