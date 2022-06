Le Barça dévoile son surprenant nouveau maillot

The new Barça kit for the 2022/23 season! ?❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

The flame lives on ? pic.twitter.com/MiSquNrZM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

Le mois de juin démarre fort.Ce vendredi, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot domicile en vue de la saison prochaine. Par où commencer ? Entre le nouveau sponsor et le nouveau design (qui serait une référence aux JO de Barcelone il y a 30 ans tout rond), le résultat est plus qu'intrigant. Comme annoncé depuis plusieurs semaines au moment du naming du « Camp Nou Spotify » , c'est le nom de la plateforme suédoise de streaming qui sera affiché sur le torse des joueurs. De quoi rendre heureux tous les mélomanes.Cela pourrait s'arrêter là, mais les designers de chez Nike ont décidé de rembourrer le haut de la tunique... C'est en tout cas ce que laisse paraître la photo. Pourquoi les bandes rouge, bleu marine et bleu ciel (plus ou mois fidèles aux couleurs du club, donc) ne vont pas jusqu'aux épaules ? Un étrange arc de cercle en haut du maillot vient tout chambouler.La saison commence bien pour le Barça.