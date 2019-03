Le Barça détruit le Betis

21

Betis (3-4-2-1) : López - Mandi, Bartra, Sidnei - Joaquín (Emerson, 69e), Cavalho (Loren, 75e), Guardado, Tello - Canales, Lo Celso (Lainez, 68e) - Jesé. Entraîneur : Quique Setien.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, Arthur (Semedo, 65e), Rakitić (Aleñá, 88e) - Suárez, Messi. Entraîneur : Ernesto Valverde.

King Seize.Soirée vengeance au Benito Villamarín : battu par le Betis au Camp Nou le 11 novembre dernier (3-4), le Barça est venu découper en retour les Sévillans dimanche soir (1-4), enchaîne un seizième match consécutif sans défaite en Liga et conforte son statut de patron avec désormais dix points d'avance sur l' Atlético Comment résumer cet épisode ? Par une image : celle de supporters locaux qui s'inclinent pour célébrer un but de l'adversaire. Un but de Lionel Messi , évidemment, auteur d'un triplé monstrueux, dont un coup franc somptueux et un lob délicieux glissé sur Pau López transformé en. Cette fois encore, pourtant, le Betis aura répondu présent face à un Barça bousculé en première période et qui aura attendu l'heure de jeu pour tuer définitivement le suspense sur un festival en solitaire de Luis Suárez , excellent dimanche soir.Le problème du Betis , qui a fini la rencontre avec 57% de possession de balle, aura une nouvelle fois été son manque de réalisme, notamment de la part d'un Jesé maladroit et suppléé en fin de match par un Loren buteur. Il est aussi tombé sur un Messi intouchable,Consigne du soir : ne pas banaliser le génie.