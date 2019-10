Le Barça déroule contre Eibar

Eibar (4-3-3) : Dmitrović - Angel, Arbilla, Oliveira, De Blasis - Orellana, Diop, Alvarez, León (Expósito, 63e), - Enrich (Inui, 71e), Charles (Kike, 79e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Umtiti, Roberto (Semedo, 46e) - Busquets, De Jong (Rakitić, 79e), Arthur (Vidal, 70e) - Griezmann, Messi, L.Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Et Antoine Griezmann s'est réveillé.En déplacement samedi midi à Eibar après une longue trêve internationale, le FC Barcelone souhaitait se mettre dans le sens de la marche avant la troisième journée de Ligue des Champions. Pour ce faire, Ernesto Valverde a opté pour un retour à une charnière centrale 100% française avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti. C'est d'ailleurs grâce à ce duo tricolore que le Barça a réussi à ouvrir le score : sur une longue ouverture de Lenglet, Antoine Griezmann s'est présenté seul devant Marko Dmitrović et a ajusté le portier serbe pour inscrire son quatrième but de la saison (13, 0-1).En deuxième période, c'est l'association diabolique entre Griezmann, Messi et Suárez qui a fait des étincelles. En deux temps. Le premier : un service du troisième pour le premier, qui a parfaitement décalé le second pour(57, 0-2). Le second : une ouverture de Griezmann pour, puis le quintuple Ballon a offert un cadeau aupour marquer dans le but vide (66, 0-3). Voilà comment mettre fin à la dynamique d'Eibar, invaincu depuis quatre matchs en Liga.