Le Barça croque Cadiz

Cadiz CF (4-2-3-1) : Ledesma - Zaldua, Hernández, Mbaye, Espino - Fernandez, San Emeterio - Alejo, Sobrino, Ocampo - Pérez. Entraîneur : Sergio Gonzalez.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Balde, Piqué, Araujo, Bellerín - De Jong, Busquets, Gavi - Raphinha, Depay, Torres. Entraîneur : Xavi.

Le Barça continue sa marche en avant.Sur la pelouse de la lanterne rouge, Cadiz, lesont fait le boulot (4-0) avant leur match au sommet face au Bayern ce mardi en Ligue des champions.Après un premier acte à plus de 75% de possession de balle en leur faveur et un poteau de Raphinha, c'est en seconde période que les hommes de Xavi vont faire la différence. À la suite d'un centre de Gavi mal repoussé par Jeremias Ledesma, c'est Frenkie de Jong qui pousse le cuir au fond des filets. Remplaçant au coup d'envoi, Robert Lewandowski entre dans la foulée de ce premier but et ne va mettre que huit petites minutes pour faire le break. Nouveau centre, signé Raphinha cette fois, nouvelle sortie limite de Ledesma, et voilà l'anciendu Bayern qui surgit au second poteauEn fin de rencontre, à la suite du malaise d'un spectateur et dans un silence pesant, le match a été interrompu pendant près de trente minutes. Lors de la reprise, Ansu Fati a aggravé la marque à la suite d'un service de Lewandowski, tout comme Ousmane Dembélé après lui. Même si l'essentiel, ce samedi soir, était ailleurs.Côté terrain, le Barça est toujours invaincu, et forcément, recommence à faire peur.