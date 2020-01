Le Barça colle une manita à Leganés

FC Barcelone (3-5-2) : Ter Stegen - N. Semedo, Piqué, Lenglet - Fati, De Jong, Busquets, Vidal (Rakitić, 61e), Alba (Júnior Firpo, 64e) - Messi, Griezmann (Arthur, 72e). Entraîneur : Quique Sétien.



Leganés (3-4-2-1) : Cuéllar - Rodrigo Tarín, Awaziem, Sióvas - Rosales, Roque Mesa (Eraso, 57e), Rubén Pérez, Jonathan Silva (Kévin Rodrigues, 57e) - Aitor Ruibal, Óscar Rodríguez - Braithwaite (Plomer, 71e). Entraîneur : Javier Aguirre.

SB

Enfin une soirée tranquille pour le Barça.Battu samedi à Valence (2-0) et délogé de la première place par le Real dimanche , le FC Barcelone s'est relancé, ce mercredi en huitièmes de finale de la coupe du Roi. Devant leur public, les Catalans ont - malgré Martin Braithwaite - largement disposé de Leganés, l'avant-dernier de Liga (5-0).Ce succès n'a mis que quelques minutes à se dessiner. Le temps pour Antoine Griezmann de tomber la liquette de Kobe Bryant, grand fan du Barça , et de couper du droit un centre de Semedo (1-0, 4). L'international tricolore a ensuite cru faire le break, mais a vu sa réalisation refusée pour un hors-jeu.À défaut, Clément Lenglet s'en est chargé. Relancé par Quique Sétien, qui lui préfère Samuel Umtiti, le défenseur a profité d'un corner de Messi pour marquer, d'une tête au premier poteau, son deuxième pion de la saison (2-0, 28). Histoire que la fête soit totale, Messi y est lui aussi allé de son but, inscrit en deux temps après un déboulé côté droit (3-0, 59). Sétien a alors pu faire tourner, et offrir à Grizou une ovation bien méritée. Coaching gagnant : son remplaçant, Arthur, a poussé au fond une reprise contrée de Messi (4-0, 78). Servi en profondeur par Rakitić, l'Argentin a clos le bal en éliminant le malheureux Cuéllar pour s'offrir le doublé (5-0, 89).Finaliste en mai dernier, le Barça est donc toujours en course pour remporter le trophée pour la cinquième fois en six ans.