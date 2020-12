Le Barça cale encore contre Valence

FC Barcelone (4-1-4-1): Ter Stegen - Alba, Araújo, Mingueza, Dest - Busquets (De Jong, 46e) - Braithwaite, Coutinho (Lenglet, 79e), Pedri (Pjanic, 86e), Griezmann (Trincão, 73e) - Messi. Entraîneur: Ronald Koeman.



FC Valence (4-4-2): Domenech - Gayà, Diakhaby, Paulista, Wass - Cheryshev (Kang-In, 90e), Račić, Soler, Musah - Guedes (Vallejo, 87e), M.Gómez. Entraîneur: Javi Gracia.

Ce n'est plus une surprise en Liga : le Barça n'est que l'ombre de lui-même cette saison.Il suffit de se pencher sur le visage de Ronald Koeman pour le comprendre. Depuis son banc de touche, le technicien du FC Barcelone grimace à la vue du déroulement d'une rencontre que son équipe a bien trop subie contre une équipe du FC Valence venue jouer sa carte à fond. Pendant toute la durée de la première période, lesont fait preuve d'une suffisance injustifiable face au treizième du classement. La preuve ? Cet oubli de marquage hallucinant sur un corner des, véritable offrande pour Mouctar Diakhaby qui fusille Marc-André Ter Stegen d'un puissant coup de boule. Si l'addition aurait pu être plus lourde à la pause suite à une tête de Maximiliano Gómez (45), le Barça va égaliser de manière miraculeuse par Leo Messi :manque son penalty face à Jaume Doménech mais propulse le ballon de la tête dans les filets dans la foulée (45+4, 1-1).Messi marque son 643ème but dans un même club et égale ainsi le record de Pelé avec le FC Santos. L'heure de faire la fête ? Absolument pas. Lesrepartent de plus belle et semblent retrouver un semblant de cohérence après une reprise acrobatique de Ronald Araújo que Jean-Pierre Papin approuverait sans aucun doute. Mais comme trop souvent cette saison, ce Barça ne maîtrise pas sa fin de match et concède l'égalisation sur un mouvement à trois entre Gonçalo Guedes, José Luis Gayà et Gómez, cette fois-ci assez agile pour tromper la vigilance d'un Ter Stegen délaissé une nouvelle foisCe Barça-là a frappé deux fois plus au but que Valence dans le match (25 tirs contre 12), mais il quitte le Camp Nou avec un match nul qui retranscrit parfaitement sa fragilité actuelle. Et Paris peut s'en réjouir...