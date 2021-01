Le Barça bat le Rayo à l'arrache et passe en quart

Rayo Vallecano (4-1-4-1): Dimitrievski - Martos (Palazón Camacho, 83e), Catena, Saveljich, M.Hernández (Advíncula, 83e) - Comesaña - F.García, Trejo, Montiel (A.García, 56e), Martin (M.Suárez, 71e) - Qasmi (Cortés, 71e). Entraîneur: Andoni Iraola.



FC Barcelone (4-3-3): Neto - Firpo (Pedri, 68e), Lenglet, Araújo, Mingueza - Busquets, Puig (Alba, 68e), De Jong - Trincão (O.Dembélé, 68e), Griezmann (Braithwaite, 85e), Messi. Entraîneur: Ronald Koeman.

Après l'enfer de Cornellà , le Barça est également passé par des sueurs froides en huitième de finale de la coupe d'Espagne.Hôte des, le Rayo Vallecano d'Andoni Iraola ne s'est pas illustré par sa folie offensive mais plutôt grâce à son incroyable solidité défensive en première période avant de plonger dans le doute les hommes de Ronald Koeman dans le second acte. Grand bonhomme dans sa cage, le portier macédonien Stole Dimitrievski est parvenu à détourner les offensives catalanes devant Leo Messi (11) ou Francisco Trincão (36) d'une part, puis bénéficier de l'aide de sa barre transverale par trois fois sur des tentatives de Frenkie De Jong (19), Riqui Puig (36) et Messi (48) d'autre part.À force de gâcher leurs cartouches pour passer devant au score, les Barcelonais se sont progressivement mis à douter, reculer et concéder des occasions de but. Après une première alerte lancée sur le but de Neto, Fran García ouvre le score sur le deuxième tir cadré des Madrilènes dans la rencontre. Alors ? Alors le Barça s'est réveillé tant bien que mal, notamment grâce aux entrées successives de Pedri, Ousmane Dembélé et Jordi Alba. Lancé à la limite du hors-jeu, Antoine Griezmann a servi Messi seul face au but vide pour égaliser depuis les six mètrespuis Alba a permis à De Jong de doubler la mise de près. Sans briller, le Barça s'offre un ticket pour les quarts.Une chose est à peu près sûre : pour le Barça, ce genre de prestation ne suffira pas à remporter la compétition.