Le Barça bat l'Espanyol dans l'ennui

Dans un match sans grand relief, le FC Barcelone s'impose dans ce derby grâce à Luis Suárez. Revenu à un point du Real Madrid, le Barça engendre dans le même temps la relégation officielle de l'Espanyol.

Aucun tir cadré pour le Barça

Après les exclus, le but

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, Semedo (Fati, 46e) - Busquets, Roberto, Rakitić (Araujo, 92e) - Messi, Griezmann (Vidal, 72e), L.Suárez (Braithwaite, 82e). Entraîneur : Quique Setién.



Espanyol Barcelone (5-4-1) : Di.López - Vilà, Calero (Darder, 66e), Cabrera, Espinosa, Gómez - Lozano, Da.López, Roca (Lei, 86e), Embarba (Campunazo, 74e) - De Tomás. Entraîneur : Francisco Rufete.

Par Antoine Donnarieix

C'est simple le football, surtout lorsqu'il se pratique à vingt joueurs sur un terrain censé en contenir vingt-deux. Plus de liberté, plus de jeu et plus de courses vers l'avant : tout ce dont avait besoin le Barça pour embellir ce derby. Une action où Leo Messi, Antoine Griezmann et Luis Suárez touchent le ballon pour voirinscrire l'unique but d'une partie terminée par le plus petit des écarts. Une nouvelle fois peu emballant, le Barça s'impose, mais n'impressionne guère. Relégué en Segunda, l'Espanyol n'a plus que ses yeux pour pleurer. Merci donc aux deux expulsés, Ansu Fati (50) et Pol Lozano (53), d'avoir ouvert des espaces.Au moment d'entrer sur la pelouse du Camp Nou, les données sont claires pour l'Espanyol : tout autre résultat qu'une victoire condamne l'actuelle lanterne rouge à la deuxième division l'an prochain. Une aubaine pour le Barça ? Pas vraiment, puisque les Catalans sont également dans l'obligation de s'imposer à la maison afin de mettre la pression sur le Real Madrid. Détenteur de la possession du ballon, lesse laissent surprendre sur un contre mené par Adrián Embarba côté droit ponctué d'une frappe croisée de l'ailier bien renvoyée par Marc-André ter Stegen (10). En guise de réaction, Suárez se rapproche du but de Diego López, mais son tir est détourné en corner par la défense visiteuse (25).Confronté à un système avec une seule pointe et une défense bien regroupée, le Barça redouble de passes, mais ne parvient pas à trouver la faille avant la pause fraîcheur. Et malgré le plaisir procuré par deux ou trois gorgées d'eau grâce aux bidons, le collectifne parvient toujours pas à trouver la formule magique. Au contraire, les hommes de Quique Setién sont à nouveau pris de vitesse sur un contre éclair, mais Didac Vilà voit sa tentative du pied droit toucher le poteau extérieur de Ter Stegen (43). À la pause, ce derby de Barcelone est très loin d'offrir un spectacle XXL.Au retour des vestiaires, l'entrée d'Ansu Fati à la place de Nelson Semedo (46) doit permettre aux locaux d'enflammer une rencontre qui manque cruellement de rythme. Mais quatre minutes plus tard, coup de théâtre : Ansu Fati fait preuve d'un peu trop d'engagement aux yeux de l'arbitre qui expulse le joueur après consultation de la VAR (50). Direction les vestiaires, mais peut-être pas la douche, faut pas déconner, on ne transpire pas après avoir trottiné quatre minutes. En supériorité numérique, l'Espanyol n'en profite pas longtemps, puisque c'est au tour de Pol Lozano de récolter un carton rouge pour une intervention dangereuse sur Gerard Piqué (53). Avec deux acteurs en moins sur la pelouse, les espaces se créent, et au bout d'un mouvement collectif, Suárez trompe Diego López de près (56, 1-0). Plus tard, le portier des(Perruches, en VF) aura l'occasion de s'illustrer grâce à une magnifique parade sur une volée de Messi (68). Malgré une dernière banderille de Raúl de Tomás renvoyée par Ter Stegen (90), l'Espanyol peine à s'en sortir. Sans impressionner, le Barça envoie son voisin dans l'antichambre de la Liga.