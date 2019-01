Le Barça assomme Eibar trois fois

4

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, Roberto (Semedo, 83e) - Busquets (Vidal, 66e), Arthur (Dembélé, 72e), Rakitić - Coutinho, Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Eibar (4-2-3-1) : Riesgo - Àngel, Bigas, Arbilla, Peña - Diop, Escalante - Cucurella (De Blasis, 64e), Jordan, Orellana - Enrich (Cardona, 83e). Entraîneur : José Mendilibar.

Le FC Barcelone ne fait rien comme les autres. La preuve : son match est devenu historique grâce à l'immense Leo Messi.Pour accueillir Eibar , treizième de Liga au coup d'envoi, Ernesto Valverde aligne un trio Coutinho-Messi-Suárez et se passe des services d'Ousmane Dembélé dans son onze initial. Pas grave, puisque le Barça trouve la faille sur son premier tir cadré de la rencontre : Coutinho et Suárez combinent plein axe, etajuste Asier Riesgo d'un habile plat du pied (1-0, 19). Ce douzième but de l'Uruguayen dans cette Liga 2018-2019 oblige lesà sortir de leur moitié de terrain, et Sergi Enrich manque le cadre d'une tête en pivot sur laquelle Marc-André ter Stegen semble battu.Dans la deuxième période, le Barça remet le couvert grâce à son trident offensif. Sur une action collective, Suárez décale Messi, qui fixe la défense avant de battre Riesgo d'une frappe croisée du pied gauche (2-0, 53). Voilà le quatre-centième but en Liga inscrit par, loin devant Cristiano Ronaldo (331) et Zarra (251). La barre mythique atteinte pour sa star argentine, le Barça enchaîne et Sergi Roberto profite d'une touche rapide pour lancer en profondeur Suárez, qui s'offre un doublé (3-0, 60). À l'abri d'une révolte, lesfont tourner et prennent à nouveau cinq points d'avance sur l' Atlético en tête du championnat.400 buts en 435 matchs de Liga, c'est pas mal non ?