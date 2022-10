Le Barça arrache un point face à l'Inter

À l'issue d'un match fou, les Catalans ont finalement arraché le match nul grâce à deux buts de Robert Lewandowski en fin de rencontre. Même s'ils ne sont pas mathématiquement éliminés, Xavi et ses hommes n'ont plus leur destin entre leurs mains et sont proches de la sortie.

Une première mi-temps convaincante

Ter Stegen - Roberto (Kessié, 72e), Piqué, García, Alonso (Baldé, 72e)- Busquets (De Jong, 64e), Gavi (Torres, 82e), Pedri - Raphinha (Fati, 64e), Lewandowski, Dembélé. Entraîneur : Xavi.



Onana - Škriniar, De Vrij, Bastoni (Acerbi, 85e) - Dumfries, Barella (Asllani, 85e), Çalhanoğlu (Gosens, 76e), Mkhitaryan, Dimarco (Darmian, 67e) - Martínez, Džeko (Bellanova, 76e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Battus par le Bayern, le Barça et l’Inter jouaient, sur cette double confrontation, leur qualification pour les huitièmes de finale. Après la première manche remportée par les Intéristes à San Siro (1-0) il y a une semaine, les Barcelonais n’ont pas su se rattraper au Camp Nou ce mercredi. Malgré une bonne première période, à l’issue de laquelle ils menaient 1-0, les, à coups d’erreurs défensives, ont laissé lesrevenir dans le match. Puis prendre les commandes. Heureusement pour eux, Lewandowski est arrivé en Catalogne cet été et a permis aux Barcelonais d'égaliser deux fois en fin de rencontre. Mathématiquement, le Barça n'est pas éliminé, mais l'Inter n'aura besoin que d'une victoire face à Plzeň dans deux semaines pour envoyer Xavi en C3.Dès le premier coup de sifflet de Szymon Marciniak, on a compris qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un match de poules, mais plutôt d'un seizième de finale de Ligue des champions. Déjà bien tendue il y a une semaine à San Siro, cette rencontre entre le Barça et l'Inter a tout de suite été électrique. À l'image d'Onana, qui joue la montre dès le premier six-mètres, les Italiens font tout pour sortir les Catalans de leur match. Les locaux restent concentrés, mais il faut attendre la 9minute pour les voir faire trembler les Intéristes, lorsque Lewandowski, trouvé au second poteau sur un corner de Raphinha, place une tête dégagée sur sa ligne par Mkhitaryan. Lesrépondent avec un lointain coup franc de Çalhanoğlu, repris par Džeko, qui se jette devant le but pour ouvrir le score du bout du pied, mais le ballon fracasse la barre (17). Les Barcelonais sont des miraculés.Si Dumfries a l'occasion de poignarder les Catalans, l'histoire indique plutôt un but du Barça, alors que Lewandowski (30), Raphinha (36) et Gavi (40) sont tout proches de faire sauter le verrou. Finalement, près du poteau de corner, à droite, Raphinha trouve une très belle passe pour Roberto, qui centre fort devant le but. Lancé, Dembélé n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets et délivrer Xavi. Au retour des vestiaires, Piqué décide de relancer l'Inter. Sur un long ballon de Bastoni vers la surface, l’Espagnol ouvre les bras comme pour dire. Sauf que si, Barella traîne dans le coin, contrôle et vient loger le ballon sous la barre de Ter Stegen pour égaliser. Et visiblement, Eric García a été particulièrement inspiré par l’intervention de son coéquipier. L’ex de City se contente de regarder Lautaro Martínez contrôler de la poitrine dans la surface une transversale de Çalhanoğlu, se remettre sur son pied droit et déclencher une frappe qui rentre dans le but après avoir touché les deux poteauxLe Barça est alors virtuellement éliminé... Ce qui donne lieu à dix dernières minutes de folie. Lewandowski, après une tête contrée, décoche une frappe qui rebondit sur le pied de Bastoni, prenant alors Onana à contre-pied. L'euphorie de l'égalisation est rapidement refroidie alors que Martínez profite d'un long dégagement d'Onana pour déborder côté droit et servir Gosens, qui bat Ter Stegen. Le Barça a un pied en C3, mais Lewandowski s'élève plus haut que tout le monde sur un centre de Garcia et redonne espoir à ses coéquipiers. Ter Stegen doit même réaliser une grosse parade sur Asllani pour empêcher de rendre les merveilles du Polonais caduques (90+5).