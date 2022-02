Le Barça arrache le nul sur le fil sur la pelouse de l'Espanyol

32



Espanyol (4-1-4-1) : López - Vidal (Calero, 89e), Gómez, Cabrera, Giner - Baré (Morlanes, 62e) - Puado, Darder, Herrera, Vilhena (Melamed, 61e) - De Tomás. Entraîneur : Vicente Moreno.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba (Dembélé, 72e), Piqué, Araujo (Garcia, 46e), Dest - Pedri (L. De Jong, 89e), Busquets, F. De Jong (Aubameyang, 62e) - Gavi (Nico, 72e), Ferran, Traoré. Entraîneur : Xavi.

Lucky Luuk.En quête d'une première victoire face au Barça en Liga depuis février 2009, l'Espanyol s'est fait reprendre sur le fil à domicile (2-2). Pourtant, lespensaient avoir fait le plus dur grâce à Raúl de Tomás. L'attaquant de 27 ans a d'abord été passeur pour l'égalisation de Sergi Darder, qui a logé le ballon au ras du montant (39). Un but inscrit contre le cours du jeu, puisque le Barça avait jusque-là dominé les débats. Jordi Alba avait d'ailleurs délivré une merveille de centre pour Pedri au deuxième poteau pour que les hommes de Xavi ouvrent le score, alors que le chrono affichait tout juste 1'15.RDT a ensuite fini le boulot lui-même en profitant d'une grossière erreur d'Eric García, qui a laissé l'attaquant seul face à Ter Stegen (64). Dur pour le Barça, qui s'était juste avant fait refuser un but de Gavi pour un hors-jeu de Frenkie de Jong (56). Dos au mur, Xavi a (re)lancé Ousmane Dembélé, qui n'avait plus joué depuis le 12 janvier. Dans une fin de match tendue, Nico Melamed et Gerard Piqué ont vu rouge après s'être chauffés (90+2). Le salutest finalement venu duLuuk de Jong, qui a placé une tête imparable sur une galette d'Adama Traoré (90+6). Le Barça pourra (encore) remercier son Néerlandais, puisqu'il enchaîne une huitième journée sans défaite et réintègre le top 4.L'honneur est sauf.