Le Barça a failli griller la politesse au PSG pour Thilo Kehrer

Chiper des joueurs à ses concurrents dans la dernière ligne droite : la nouvelle passion du FC Barcelone sur le marché des transferts cet été.À en croire les informations du journal Thilo Kehrer , qui va s'engager au PSG dans les prochaines heures pour 37 millions d'euros, aurait pu échapper aux filets parisiens. La raison ? Comme pour Malcom et Arturo Vidal , le Barça a sorti les griffes, se tenant prêt à jaillir sur sa nouvelle proie. En effet, le quotidien sportif rapporte que lessupervisaient le joueur depuis quelques mois et s'étaient enfin décidés à enclencher la vitesse supérieure. L'agent du joueur, Roger Wittmann, qui gère aussi les intérêts d'un certain Julian Draxler , a alors informé les dirigeants parisiens de l'offensive catalane, afin qu'ils puissent boucler cette transaction le plus rapidement possible et à l'abri des regards indiscrets.Après avoir fessé Caen pour sa première au Parc des Princes, Thomas Tuchel n'a pas souhaité confirmer l'arrivée du défenseur central de Schalke 04 . «» , a-t-il expliqué en conférence de presse.En même temps avec Barcelone dans les parages, prendre des pincettes n'est pas de trop.