Le bar doit fermer, les fans suivent la fin d'Écosse-Israël à travers les vitres

When the pubs close at 10 but there’s a penalty shoot out.... pic.twitter.com/OoZbduuZey — Nico’s Cafe Bar (@NicosBarGlasgow) October 9, 2020

Jusqu'au bout du bout.Coronavirus oblige, les bars écossais doivent désormais fermer à 22 heures. Les supporters réunis au Nico’s Cafe Bar de Glasgow ce jeudi ont donc quitté l'établissement avant la fin du match entre l'Écosse et Israël, puisque les deux équipes ont dû aller jusqu'aux tirs au but pour se départager. Hors de question pour eux cependant de manquer le dénouement.Dès lors, ils ont suivi les derniers instants de la rencontre devant la porte du bar, gardant un œil sur l'écran à travers les vitres. Cerise sur le gâteau : Andrew Robertson et ses coéquipiers l'ont emporté, gagnant le droit de disputer une finale contre la Serbie au mois de novembre pour accéder au prochain Euro.Souhaitons-leur que la prochaine fois, ils ne se fassent pas rembarrer.