Le Ballon de l'Euro 2020 dévoilé

The game brings us together. ? Presenting: #Uniforia, the official match ball for the @UEFAEURO 2020. pic.twitter.com/mDdEzIVFJ3 — adidas Football (@adidasfootball) November 6, 2019

Un ballon destiné à mourir au fond des filets de Wembley après un coup de casque de Giroud.Adidas a présenté ce mercredi le dernier né de ses ballons : « Uniforia » , qui fera office de ballon officiel de l'Euro 2020 organisé à travers l'Europe. Un ballon blanc et noir, avec des bandes roses, jaunes et bleues et, sur sa surface, les noms et coordonnées des villes des douze pays hôtes de la compétition. Le ballon a été dévoilé lors d'un événement à Londres en présence de Michy Batshuayi, N'Golo Kanté et Kepa Arrizabalaga de Chelsea, Katie Zelem et Lauren James de Manchester United et Moise Kean d'Everton.Même pour la photo, c'est Kanté qui a récupéré la balle. Insatiable.