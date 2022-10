Le Ballon d’or du peuple, mais aussi pour le peuple

SOFOOT.com // Ballon d'or 2022

La formule a fait mouche : « le Ballon d’or du peuple » . Sûrement préparée, elle participe à construire la nouvelle image d’un Karim Benzema plus sage et rassembleur, incarnation d’un « vrai foot » issu de la rue face à des instances et des institutions, voire des médias, qui ont été souvent cruels avec lui. Et si, grâce à lui, cette fort belle expression prenait finalement sens et corps ?