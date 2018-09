Le 3e maillot du Barça dévoilé par erreur

? | Dembélé, Coutinho and Piqué in Barça's third kit for 2018/2019 pic.twitter.com/V2KwrrUzAn — BarcaTimes (@BarcaTimes) 11 septembre 2018

Oh la boulette !Le troisième maillot du Barça devait être révélé mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le compte twitter officiel du champion d'Espagne en titre a révélé par erreur la troisième tunique par le biais d'une photo où l'on pouvait voir Gerard Piqué, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé la porter. De couleur saumon, le maillot présente également une bande transversale sur laquelle on distingue le quartier d'Eixample, un des plus connus de la ville.Coup marketing raté.