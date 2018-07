Le 12 juillet 1998 est-il vraiment un événement historique ?

20 ans. 20 ans que la France a remporté sa première et pour le moment seule Coupe du monde de football. L’exceptionalité de l’exploit sportif a surtout provoqué, à domicile qui plus est, une communion nationale rarement observée depuis. Au point que désormais ce jour serait une date qui pèse dans l’histoire de France avec un H majuscule, comme la prise de la Bastille ou plus récemment Mai 68. Le foot est-il vraiment plus grand que les footballeurs ?

« Une normalité dans l’état d’esprit sportif »

Boosté par le phénomène black-blanc-beur

Un nouveau chapitre en 2018 ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Le grand historien Marc Bloch écrivit dans, rédigé en 1943 dans la clandestinité, que «» . La victoire des Bleus semble pour le coup correspondre parfaitement à cette approche, et illustrer comment notre mémoire collective s’engrosse des saillies du présent. Donc peut-on désormais considérer, avec le recul de deux décennies, que le 12 juillet s’avère être un des grands moments historiques de notre histoire, tout du moins contemporaine, au même titre que l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, qui poussa également le peuple dans la rue. Le football a-t-il vraiment en ce bel été 1998 transcendé son simple statut sportif pour construire «» (pour reprendre le magnifique intitulé de l’œuvre de l’historien Pierre Nora) qui permettent à une nation de renouveler son «» , comme le croyait Ernest Renan en 1887 ? Sommes-nous bel et bien au-delà du ballon, parmi les amours de Marianne ?, suggère méthodiquement de son côté l’économiste Pierre Rondeau, avec le goût des chiffres de sa discipline.» Laurent Veyssière, conservateur général du patrimoine et directeur général adjoint de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, confirme ce premier diagnostic : «Toutefois, comme souvent, la mémoire peut tromper ou du moins distendre la réalité des faits. «, continue Pierre Rondeau.(L’Équipe, N.D.L.R.)La France devait bien à un moment ou un autre accrocher une étoile à son maillot bleu. Cela épuise-t-il la signification de ce moment ? Par la manière dont il se trouve aujourd’hui mis en scène, ce souvenir peut sembler même artificiel, voire strictement à vocation commerciale pour surfer sur une espèce de nostalgie fort rentable et qui a transformé la honte du Footix en culte vintage du maillot bleu ? «, confirme Laurent Veyssière.Toutefois, en dépit de cet enrobage opportuniste quelque peu acidulé, il existe de fait des facteurs profonds qui justifient l’impact actuel. «, défend pour sa part l’historien Pascal Blanchard., élargit Laurent Veyssière.De ce point de vue, 2018 risque aussi de se révéler instructif. On a peut-être même régressé. Personne ne semble remarquer que finalement, les deux seuls « vrais immigrés » , au regard de leur parcours personnels, s’appelle Antoine Griezmann et Lucas Hernández, alors que Kylian Mbappé est encore et toujours présenté d’abord comme un « modèle » d’intégration et de réussite des quartiers populaires, alors qu’il est pour le coup un pur fils de France et un enfant du foot français. Et que dire des polémiques autour de la soi-disant «» , héros de 1998 et coach assistant des Diables rouges ? Une chose reste sûre, l’histoire n’est que très rarement écrite par les perdants...