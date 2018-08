Laxalt et Castillejo au Milan

1

Comunicato Ufficiale: Samuel Castillejo e Diego Laxalt ⬇https://t.co/fwLbWSGEA0 — AC Milan (@acmilan) 17 août 2018

Le doublé.Nouveaux gros transferts bouclés au Milan : Castillejo et Laxalt ont signé, et c'est une affaire pour Leonardo et Maldini. L'attaquant espagnol de Villarreal et le milieu uruguayen du Genoa, auteur d'une belle Coupe du Monde, rejoignent lesdans le cadre d'un accord d'échange entre l'AC Milan et les deux clubs. En effet, Carlos Bacca retourne dans le même temps à Villarreal pendant que Gianluca Lapadula rejoint le Genoa.Le Genoa devait payer l'option d'achat obligatoire de Lapadula, fixée à onze millions. Avec Laxalt, dont le prix est estimé à quatorze millions d'euros, Milan n'a eu qu'à en débourser trois de plus (plus quatre de bonus). Le club lombard paiera trois millions pour le prêt de Samu Castillejo ainsi que quinze pour une option d'achat obligatoire, tandis que le montant déboursé pour Bacca fera partie du paiement.Les deux joueurs seront présentés à la presse à 15h en compagnie de Tiémoué Bakayoko. Ça en fait, des recrues.