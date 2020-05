Lavezzi porte plainte pour chantage à la sextape

1

Les mauvais souvenirs ressurgissent. Retraité depuis près de six mois et en vacances à Saint-Barthélemy, Ezequiel Lavezzi a vécu un confinement compliqué. Le média argentin La Nacion rapporte queaurait posé deux plaintes auprès de la justice argentine à Buenos Aires pour un chantage à la sextape. Des individus l'auraient approché sur les réseaux sociaux en affirmant détenir des documents intimes le concernant, et en demandant, à lui et à sa compagne Natalia Borges, 5000$ (plus de 4600 euros) pour chacune des vidéos et photos, afin de ne pas les publier.Entre nous, le bougre en a vu d'autres.