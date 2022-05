Laval, à gorge déployée

Le Stade lavallois est de retour dans l’antichambre de l’élite. Après cinq saisons chaotiques en National marquées par la perte de son statut professionnel, le club mythique, qui fête ses 120 ans cette année, sort enfin la tête de l’eau, et c’est toute la Mayenne qui respire ! Alors que les Tango affrontent le Red Star ce vendredi soir dans un stade Le Basser en fusion, retour sur une saison exceptionnelle, qui pourrait offrir à Laval son premier titre.

Acte 1 : l’enfer

Acte 2 : la reconstruction

Acte 3 : le paradis

Par Fabien Passard

Photos : Nicolas Geslin / Stade lavallois Mayenne FC / IconSport

C’est par ce slogan bisounours que Laurent Lairy, actionnaire du club depuis 18 ans, a entamé son mandat à la présidence du Stade lavallois, en avril 2021. Une époque où les Tango souriaient jaune. Alors que l’équipe végétait dans le bas-ventre mou de National et jouait à se faire peur, un communiqué signé par quatre groupes de supporters fustigeaitet déplorait le manque de dialogue avec les dirigeants. Le nouveau prés’ laisse passer l’orage avant de lâcher uneauxUn an plus tard, tout est pardonné. Laval est en haut du classement et fait la bamboche depuis une semaine et l’officialisation de sa montée en Ligue 2. Analyse d’une pièce en trois actes, conclue par un happy end.Saison 2018-2019. Alors que la remontée leur tendait les bras, les Lavallois s’effondrent dans le sprint final et laissent le rival manceau prendre l’ascenseur du bonheur vers la Ligue 2. Double peine : il s’agissait de la deuxième saison consécutive en National, donc le club perd son statut pro par la même occasion. C’est dans ce contexte qu’Olivier Frapolli, huitième entraîneur en trois ans (dont François Ciccolini ), est débauché de l’US Boulogne et prend la tête, le 1juin, d’une équipe constituée de... 0 joueur., se remémore le quinquagénaire. Un budget divisé par deux, un centre de formation vidé de ses meilleurs éléments et tous les contrats des joueurs annulés. Le club repart de zéro.Lors des deux premières saisons du coach, sous la présidence de Philippe Jan, le Stade lavallois devient le plus grand hall de gare de France, collectionnant joueurs prêtés, à l’essai, contrats d’un an., analyse Michel, fier supporter de Laval depuis ses 13 ans, en 1976,, se désole aujourd’hui Laurent Lairy, qui a souhaité mettre fin à cela en offrant des contrats longs aux recrues de l’été dernier. La première pierre d’un pari gagnant.Prolongé par la nouvelle direction pour trois saisons malgré la gronde d’une partie des supporters, Frapolli repart une fois de plus d’une feuille – presque – blanche, avec seulement quatre joueurs de la saison écoulée : Sauvage, Seidou, Carlier et Cros. Mais le fonctionnement du recrutement est chamboulé, les joueurs doivent désormais passer trois entretiens d’embauche, avec le coach et le nouveau secrétaire général, José Ferreira, pour le sportif, puis avec le président, très attaché au, explique posément Olivier Frapolli.Une équipe de bons gars donc, qui se sont aussi avérés être de vrais bons joueurs de foot dans le 3-5-2 du technicien local. Entre Julien Maggiotti, passeur soyeux et nommé parmi les révélations du championnat, et Kader N’Chobi, deuxième meilleur buteur du club avec dix réalisations, le voisin choletais a d’abord cédé deux pépites. Ajoutez à cela Jimmy Roye, patron du milieu de terrain et capitaine de caractère, Marvin Baudry sorti de nulle part, Bryan Goncalves chipé à Versailles en N2 et désormais pressenti en Ligue 1, ou encore Geoffray Durbant auteur de la saison de sa vie, avec 17 cacahuètes et une nomination pour le trophée de meilleur joueur de National, et vous avez un champion en puissance ! Une équipe qui a patiné lors des quatre premières journées, puis a enchaîné 20 victoires en 28 matchs après sonface à Cholet, début septembre, et qui est désormais invaincue depuis février. Qu’importe si, dans quinze de ces rencontres, Laval n’a marqué qu’un but de plus que l’adversaire, Michel, derrière son écran, apprécie le tempérament mayennais de cette équipe, mais surtoutAutre choix fort de la présidence Lairy : Thierry Ruffat, illustre journaliste local néo-retraité, 1500 matchs des Tango au compteur dont près d’un millier derrière le micro, et voix du mythique, véritable madeleine de Proust des supporters tango, a intégré le comité directeur du club. Sa mission principale étant de donner des cours d’histoire aux p’tits nouveaux., n’en revient toujours pas Ruffat. En parallèle, l’ancien rédacteur en chef de France Bleu Mayenne, qui connaît, met en place un système de parrainage : un nouveau joueur par ancien pro, histoire de les mater comme il faut. Et pousse pour le recrutement de(Hautbois, Perrot) afin de remettre de l’ADN dans tout ça. La mémoire du club est vite séduite par ses ouailles :20h34, le 2 mai 2022. Après une démonstration face à Chambly, le Stade lavallois est officiellement en Ligue 2 . La suite appartient à la légende : cri de guerre sauvage mené par le gardien du même nom avec les supporters, pleurs de Perrot, pause festive pendant les quatre heures de car du retour, barbecue improvisé le lendemain midi et des supporters qui se ruent sur les maillots et la billetterie., salive Thomas, supporter de la nouvelle génération.Si les supporters n’en demandent pas tant, dans les hautes sphères, on ne s’estime pas encore au paradis., clame le président, sur son nuage. L’historique Ruffat n’est pas dupe, le budget de 9,5 millions d’euros, dont Laval devrait disposer l’année prochaine, ne placera le club qu’entre la 10 et la 15place de la pyramide financière de Ligue 2. Mais lui non plus ne peut contenir ses douces pensées quand vient la nuit :