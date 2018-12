Lautaro Martínez fusille le Napoli

Au terme d'une rencontre disputée mais pas toujours très relevée techniquement, l'Inter a joué un sale tour au Napoli grâce à but tardif de Lautaro Martínez.



Napoli assoupi

Lautaro Martínez, jouisseur tardif

On nous avait promis un sommet entre deux équipes qui se bastonnent pour la seconde place. Mais on a finalement eu droit à une grosse taupinière, alors qu'etont livré un spectacle souvent quelconque ce mercredi à Milan. Mais ça, c'était avant que Lautaro Martínez ne débarque pour sniper Meret en toute fin de match et faire rugir de plaisir leslombards.Pas le temps pour un prélude, les deux formations se rentrent tout de suite dans le lard à l'image d'Icardi, qui catapulte la balle sur la transversale de Meret dès l'engagement. Un bon présage pour les, tout de suite bien dans leur pompes ce mercredi à Giuseppe Meazza . Voilà donc l' Inter qui attaque en meute, avec Mauro Icardi en maitre-chien pour mener son attelage à la baguette. Les Lombards pressent en bloc, haut et fort, et même Borja Valero et son physique plutôt crevette s'en vont chatouiller de près les écailles de grand squale de Kalidou Koulibaly . Le Sénégalais se met quand même en évidence en sauvant sur la ligne une occasion bouillante devant Icardi dans la surface. Reste que la belle mécanique napolitaine semble encore détraquée, alors que lestiennent la baraque derrière, mais pédalent franchement dans la semoule devant.La suite prend la forme d'une grosse mélasse informe, où les fautes techniques se multiplient dans les deux camps, à coups de passes approximatives et de contrôles lourdauds. Les Napolitains tentent bien d'ajouter quelques nouveaux ingrédients pour changer la recette, à l'image de cette frappe tendue de Callejon à l'heure de jeu déviée par Handanovic, mais la sauce ne prend décidément pas. Pourtant, l' Inter ne touche plus une bille et les hommes d'Ancelotti ont désormais la patte sur le match. Mais, un peu à l'image de l'Inter en première période, c'est à leur tout de s'esquinter à frapper dans le vent.Manifestement trop frustrant pour Koulibaly, qui se mange un second jaune synonyme de rouge pour une faute un peu balourde sur Politano. De quoi enfin épicer une fin de match tarée, alors qu'Asamoah sauve miraculeusement sur sa ligne, suite à une frappe de Zielinski. Mais c'est finalement Lautaro Martínez qui rend dingo San Siro: Bien servi par Baldé, l'Argentin assassine Meret du gauche dans la surface. Cruel pour Naples et diaboliquement jouissif pour l' Inter : voila désormais lesà seulement cinq longueur de la seconde place desau classement de la Serie A.Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah - Borja Valerio (Vecino, 65), Brozovic, Joao Mario (Martínez, 83) - Politano, Icardi, Perisic (Baldé Keita, 74).Meret - Callejon, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam, 79) - Allan , Fabian Ruiz, Hamsik (Maksimović, 24), Zielinski - Insigne, Milik (Mertens, 70).