Laurienté sauve les miches des Merlus à Nantes

Nantes (5-3-2) : Lafont - M. Coco (Appiah, 89e), Castelletto, Girotto (c), Pallois, C. Traoré - Blas (Louza, 76e), Chirivella, A. Touré - Kolo Muani (K. Coulibaly, 76e), M. Simon (K. Bamba, 76e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Lorient (3-4-3) : Dreyer - Gravillon, J. Laporte, Chalobah - H. Mendes (Delaplace, 71e), Lemoine (c) (Le Fée, 83e), Abergel, Hergault (Grbić, 83e) - Laurienté, Moffi (Monconduit, 89e), Wissa. Entraîneur : Christophe Pélissier.



À la Beaujoire, Lorient est passé tout proche de rebasculer dans la zone rouge, mais Armand Laurienté - déjà en vue fin février contre Sainté - a lâché un coup franc téléguidé de 35 mètres à la 87minute, histoire d'offrir un point et un peu de répit aux siens (1-1). Nantes reste 18, et le FCL 17au sortir de ce match de la peur.Avant ça, Nantes a démarré en trombe et a très rapidement ouvert le score par Randal Kolo Muani, déjà très costaud au Parc une semaine plus tôt et à l'affût dès la deuxième minute pour envoyer au fond une frappe ratée d'Abdoulaye Touré. Le Bleuet aurait même pu être crédité d'une passe dé méritée, mais Matthieu Dreyer a réalisé un petit exploit devant Moses Simon (5). En deuxième, la maison jaune a reculé et les Morbihannais ont longtemps buté sur Lafont, avant de faire sauter le coffre-fort sur le missile sol-air de leur numéro 28.La hype Laurienté prend de l'ampleur.