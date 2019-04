Laurey est hardi

Pour la deuxième fois cette saison, Strasbourg n'aura donc pas réussi à battre le PSG. Car oui, c'est bien en ce sens qu'il faut raisonner : en menant au score une bonne partie du match, la bande à Laurey a encore une fois démontrée son application tactique à contrecarrer les plans su PSG, et infligé une défaite frontale à Thomas Tuchel. Rien de moins.

1

Tuchel battu, par l'aveu

Fort Alamo

Par Théo Denmat, au Parc des Princes

Une tempête. Thierry Laurey , drapé de son habituel pull noir, est à peine assis sur la chaise censée recueillir son postérieur que la bourrasque part déjà. «» , ose un journaliste. La réponse fuse : «» . Les têtes se baissent, il faut éviter les balles perdues. «» Décidément. La «» qu’il était sorti d’une conférence de presse à la suite d’un match contre le PSG Thierry Laurey avait enclenché une polémique.Un tour de Coupe de France Neymar , dépasser les bornes, narguer, et cette expression donc : «» Qu'importe, à l'aller, il avait déjà réussi à accrocher (et non attraper) un nul 1-1, que la Meinau avait longtemps cru être une victoire. À la suite d’un penalty de Kenny Lala avant la pause, le RCS avait mené pendant une demi-heure, avant de craquer sur un autre penalty de Cavani. Du Laurey tout craché, qui parvient toujours à foutre le bazar au Parc quand beaucoup y présentent la croupe, comme on dirait d'un joueur qu'il met la tête là où d'autres ne mettraient pas les pieds. C’est le lot des grandes gueules : réduits à ce qui en sort, on oublie bien trop régulièrement que Thierry Laurey est le coach français qui maîtrise le mieux tactiquement le PSG Par les chiffres : Strasbourg est la seule équipe de Ligue 1 (pour l’instant), à n’avoir pas perdu cette saison contre Paris. La seule équipe, également, à avoir mené au score lors de ces deux rencontres, chaque fois rejoint par un coup de pied arrêté, matérialisé ce dimanche soir par un coup de tête de Thilo Kehrer à cinq minutes du terme. Thierry Laurey étant un puit tactique disposant d’au moins autant de fond que Thomas Tuchel , on ne tentera pas ici la périlleuse opération de décrypter les rouages tactiques qui ont fait basculer ce PSG Strasbourg du côté des visiteurs. Tout juste peut-on être attentif à ces mots de l’entraîneur allemand : «» , et à leur développement : «» Une leçon de compréhension tactique, certes, mais également un aveu d’échec face à la recette mijotée par son homologue en première période.En acceptant de subir le jeu, Laurey s’enlevait déjà une épine du pied : faut-il se replier face à Paris ? Lorsque son équipe n’avait pas le ballon, la défense strasbourgeoise se déployait dans un 6-3-2 où Kenny Lala , élément le plus important de l’effectif, était chargé d’effectuer l’essuie-glace. Longer la ligne de touche au moment de la récupération de balle pour offrir une solution de jeu dans le dos de Kurzawa et Bernat, «» du jeu parisien. Le coach français a même exprimé quelques regrets concernant ces phases de jeu, et notamment deux ballons qui, «» , auraient dû creuser l’écart avant la pause, en comptant sur la forme olympique de Nuno da Costa, auteur de trois buts cette semaine. Il est comme ça, Laurey. Plus grand que ce que l’on s’imagine, physiquement (1m86) comme dans l'exercice de son métier. On ne peut que louer la diabolique persistance du bonhomme à mouiller de l'index les mèches des feux d’artifice parisiens, ayant déjà pris un malin plaisir à faire chuter le PSG pour la première fois de la saison 2016-2017, lors de la 16journée. Le déplacement à la Meinau s’est sans conteste posé depuis trois ans comme le plus périlleux du club de la capitale, devant le Vélodrome, devant le Groupama Stadium, et même devant Old Trafford.Et puis oui, il y a cette évidente fascination à voir un homme aux tics physiques omniprésents faire ressortir de manière persistante ce qui cloche dans le jeu du PSG . Même si «» , même à l’aide de «» , et même si « Strasbourg a peut-être joué contre une équipe immensément remaniée, mais l’a fait en ayant cumulé 180 minutes dans les jambes cette semaine, face à Guingamp puis Reims Cette aura de gourou, Laurey la cultive sans réellement le vouloir et en s’en foutant comme de l’an 40. Ce qui comptait à la fin de la rencontre n’était pas tant les points - «» -, que le développement de ses «» , comme il les appelle. «» , a-t-il glissé. Puis Laurey s’est levé, et est parti en marchant lentement, très lentement. La tempête était passée.