Laurent Pokou à Rennes : un roi en Bretagne

« J'ai trouvé mon successeur. Il s'appelle Laurent Pokou. Il n'a qu'un défaut, il n'est pas Brésilien. »

La lettre de Pelé, les 27 apéritifs et le rôle de François Pinault

« Je n'ai jamais connu un joueur aussi fort au Stade rennais. Rien que son nom sur la feuille de match, c'était 5000 spectateurs en plus. »

Un peu, Pokou, à la folie, passionnément

« Quand il passe devant moi, je le suis du regard et je sens qu'il va péter les plombs. D'un coup, il se retourne et court vers l'arbitre, je l'ai chopé sans réussir à le stopper entièrement, même si ça a amorti un peu le coup. Laurent n'a pas su se contrôler. »

Le diable, le genou et le coup de sang

« Sans l'aide des Bretons, je n'y serai peut-être pas parvenu. On dit les Bretons têtus. C'est probablement vrai, mais il faut les côtoyer, apprendre à les connaître, parler et dialoguer avec eux. Ce sont des gens formidables. »

De l'homme d'Asmara au Duc de Bretagne

Par Clément Gavard, à Rennes

Propos de Jacques Delanoë, Jean-Paul Rabier, Jean-Yves Augel et Alain Priou recueillis par CG

Crédit photos : Matthieu Lecharpentier (mattcharp), archiviste pour le site Rouge Mémoire



(1) Salif Keita avait gardé un mauvais souvenir de son expérience stéphanoise, notamment à cause du manque de considération des dirigeants de l'époque. Il avait dû se rendre à Saint-Étienne en taxi depuis Paris. Le président des Verts, Roger Rocher, lui avait aussi mené la vie dure jusqu'après son départ, en tentant d'empêcher son départ du club en allant devant les juridictions du sport. Le premier Ballon d'or africain avait même écopé de six mois de suspension. Mêmes problèmes pour Jean-Pierre Tokoto pour rallier Bordeaux. Ces affaires et ce manque de respect avaient beaucoup fait parler dans les médias ivoiriens.

(2) Toutes les citations de Laurent Pokou dans ce papier sont tirées de Laurent Pokou : un destin de foot d'Alain Prioul et Jean-Yves Augel, publié aux éditions Sépia. Un ouvrage formidable et truffé d'anecdotes et de souvenirs, dont on vous conseille la lecture pour découvrir ou redécouvrir en profondeur la grande histoire de Laurent Pokou.









À Rennes, le nom de Laurent Pokou se transmet de génération en génération, comme un héritage, et une fierté régionale dont il est important de ne jamais oublier le rayonnement. Il ne faut pas avoir vu jouer l'attaquant ivoirien sous le maillot rouge et noir pour respecter le joueur qu'il était. Les plus anciens aiment rappeler la chance qu'ils ont eu de pouvoir admirer un tel footballeur au stade de la route de Lorient, et leurs yeux s'illuminent dès qu'il s'agit d'ouvrir la boîte à souvenirs pour remonter le temps. C'était il y a près de 50 ans, la mémoire peut parfois jouer des tours, mais elle est aussi épatante quand elle permet de raconter des scènes vieilles des années 1970, avec des petits détails et des grandes précisions., confirme Jacques Delanoë, jeune supporter du club breton à l'époque et aujourd'hui président du conseil d'administration du SRFC.Le miracle est arrivé le 29 décembre 1973, comme un cadeau de Noël après l'heure au pied du sapin, et il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que ce serait le début d'une très belle histoire.Laurent Pokou n'était pas n'importe qui, les mois, les semaines et même les jours précédant son arrivée en Europe viennent le rappeler. À ce moment-là, l'homme d'Asmara est déjà une légende du football africain et un dieu vivant en Côte d'Ivoire, où il a collectionné les buts et les titres nationaux avec l'ASEC Abidjan. Il est aussi le meilleur artilleur de l'histoire de la CAN (14 réalisations en deux éditions, en 1968 et 1970), un record qui tiendra pendant près de 40 ans jusqu'à ce qu'il ne soit battu par Samuel Eto'o, en 2008. Après la mini Coupe du monde de 1972 (aussi appelée Coupe de l'Indépendance) se déroulant au Brésil, il est adoubé par le roi Pelé lui-même :Un an plus tard, le triple champion du monde joue un rôle déterminant dans la décision de l'Ivoirien de quitter le continent africain, Pokou ayant été marqué par les histoires récentes de Salif Keita et de Jean-Pierre Tokotoen France. Le 25 novembre 1973, Georges Taï Benson, vedette de la télé ivoirienne et conseiller de Pokou, revient du pays de la samba avec un maillot de Santos dédicacé par Pelé, et surtout avec une lettre écrite par le Roi, dévoilée dans le canard, dans laquelle il lui demande desa carrière et deLes clubs français et européens n'ont cependant pas attendu cet anoblissement pour jeter leur dévolu sur Pokou. Entre septembre et décembre de cette année 1973, la star ivoirienne aurait ainsi participé à 8 dîners, 3 déjeuners, 27 apéritifs et 15 entretiens, selon Georges Benson. Tout le monde veut Pokou, mais l'affaire n'est pas seulement sportive, elle est aussi politique., éclaire Jean-Yves Augel, co-auteur du bouquinAinsi, les figures de la vie politique de l'Hexagone se succèdent pour essayer de convaincre l'homme d'État africain de laisser filer sa pépite : Gaston Deferre pour l'OM ; le prince Rainier III pour Monaco ; André Morice, maire de Nantes, pour le FCN. Sans succès. La Côte d'Ivoire est quasiment une prison dorée pour Pokou. Le 5 décembre, l'attaquant s'apprête à prendre l'avion pour Nantes, mais il est stoppé à l'aéroport de Port-Bouët par des militaires., racontera-t-il des années plus tard.Dans l'ombre, un club tente de griller la politesse à tous les autres : le Stade rennais. À la manœuvre, François Pinault, déjà membre du conseil d'administration des Rouge et Noir et homme d'affaires négociant du bois en… Côte d'Ivoire, bien aidé par l'amicale des Bretons de Côte d'Ivoire (Ti Breizh). Les discussions aboutissent et Houphouët-Boigny, dont le fils a fait ses études à Rennes, finit par accepter l'idée de voir le prodige s'en aller. Le 29 décembre, à 5h52, une dépêche de l'AFP tombe et fait date :Le buteur est arrivé au Bourget à bord de l'avion privé de M. Pinault, à une trentaine de kilomètres d'Orly, où Robert Budzynski, directeur sportif du FCN, et une délégation nantaise espérait encore voir cette perle rare rejoindre la Maison Jaune. À 12h30, Pokou signe son contrat avec le SRFC (une période d'essai de six mois reconductible pour deux ans) et pose aux côtés du président Bernard Lemoux, de l'entraîneur René Cédolin et de François Pinault., se souvient Augel.Le spectacle pouvait commencer.Si la première impression est toujours la bonne, Laurent Pokou n'a pas manqué la sienne auprès des Rennais. Le 6 janvier 1974, l'équipe doit relancer la machine à Troyes, dans le froid aubois, et l'attaquant est attendu pour ses grands débuts. Une curiosité attirant du monde, dont la presse ivoirienne., glisse le président Lemoux à Pokou, qui n'a pas encore sa femme Thérèse et sa famille avec lui en Bretagne. Résultat : un but, une passe décisive, une victoire rennaise et la naissance de très belles promesses, devenant encore plus concrètes quinze jours plus tard, quand Pokou illumine la rencontre face à l'OL de Chiesa, Di Nallo et Jacquet, 3au classement, pour sa découverte du stade de la route de Lorient (succès 1-0 de Rennes)., rembobine Jean-Paul Rabier, jeune joueur de 18 ans à l'époque et futur coéquipier de Pokou.En quelques semaines à peine, le génial Pokou transforme le Stade rennais et tout le monde est sous le charme, des supporters bretons à la presse nationale, en passant par les partenaires de la nouvelle star., imagera Pokou dans le livre qui lui est consacré.Ce sont bien sûr les autres qui parlent le mieux du joueur qu'était Pokou, ceux qui ont pu le voir évoluer sur le pré., énumère Alain Prioul, co-auteur de l'ouvrage et ancien journaliste chezJacques Delanoë se souvient d'un. Pour Jean-Paul Rabier,. Laurent Pokou n'était pas du genre brillant à l'entraînement (, dit Rabier), mais se transformait en génie du ballon rond en match., se marre Rabier.Les premiers mois à Rennes sont idylliques, Pokou gagnant presque à lui tout seul les rencontres face à Lyon, Marseille et l'ASSE. L'Ivoirien vole sur le terrain, épate ses partenaires et permet au SRFC de se maintenir dans l'élite en terminant la saison en milieu de tableau. Là encore, il faut écouter ceux qui l'ont vu de près, comme l'arbitre international Michel Vautrot :Des compliments à tout-va de la part de ses adversaires, ses partenaires et des journalistes pour un joueur d'une élégance folle sur le terrain, mais aussi en dehors, où le charmeur Pokou se distingue en se baladant tel un dandy muni d'un Borsalino et un style lui permettant aisément de renforcer sa réputation de séducteur.L'aventure de Pokou à Rennes n'est pas seulement magnifique, elle est aussi parfois chaotique. Si le buteur continue de régaler lors de sa deuxième saison (15 buts en D1), il ne peut empêcher la descente du SRFC à l'échelon inférieur, son duo avec Raymond Kéruzoré, de retour au bercail, n'ayant pas pris, et les pépins physiques commençant à freiner son règne sur le championnat français. Avec une pointe d'amertume, il accepte de rester au Stade rennais lors de l'exercice 1975-1976, en D2, où il commence fort en martyrisant Rouen et le pauvre René Sillou."C'est le diable ce type, c'est le diable !", confie Alain Prioul.Mais Pokou n'a pas le temps de traumatiser tous les stoppeurs de la division (17 buts en 12 matchs), l'attaquant étant victime d'une grave blessure après avoir vu le portier Raymond Olejnik lui tomber sur la jambe lors d'un Rennes-Châteauroux en décembre.Il y a alors la crainte de ne plus jamais revoir l'artiste sur un terrain de foot (, dit Pokou) pendant que la formation bretonne remonte brillamment dans l'élite. Une longue attente de 13 mois et 14 jours pour revoir l'idole refouler la pelouse de la route de Lorient lors de la réception de Bordeaux, le 21 janvier 1977., lâche-t-il même dansface aux doutes entourant son retour. La réponse arrive après 23 minutes de jeu : Pokou craque et doit sortir après un claquage à la cuisse. L'esthète prend part à une fin de saison calamiteuse (5 buts en 5 apparitions, quand même) et laisse cette fois Rennes en D2 pour rejoindre le Nancy de Michel Platini, le SRFC ayant besoin de renflouer les caisses. Mais en Lorraine, Pokou ne retrouve pas la chaleur de la Bretagne et il n'est surtout pas la seule star de l'équipe. Sa parenthèse nancéienne est un échec et l'Ivoirien se console en étant transféré… au Stade rennais., accepte Pokou. Le rêve d'Alfred Houget, nouveau président du SRFC et sauveur d'un club ayant frôlé la disparition, est exaucé. Le buteur providentiel revient à la maison contre une indemnité d'environ 70 000 francs. Mais Pokou, dont le genou est toujours fragile, fait face à ses limites physiques dans un championnat exigeant dans ce domaine (12 matchs, 6 buts et 4 passes décisives).Les histoires d'amour n'ont pas toujours le droit à des fins heureuses, celle de Pokou avec Rennes est d'une tristesse absolue. Le 23 décembre 1978, les Rouge et Noir se rendent au stade Kernévez pour défier les amateurs de Saint-Pol de Léon., assure Alain Prioul., confirme Rabier, capitaine cette année-là.Un coupe-gorge, un bourbier pour des Rennais malmenés, battus et surtout désespérés d'avoir perdu Pokou, expulsé à l'heure de jeu pour avoir bousculé et insulté l'arbitre M. Lopez., rejoue Rabier.(de pied, NDLR)Sans le savoir, il vient de vivre son dernier match officiel sous le maillot rennais et en Europe. Suspendu deux ans, l'attaquant voit sa sanction réduite à six mois ferme et dix-huit mois de sursis., déplore-t-il en quittant la salle d'audience. Pokou à Rennes, c'est fini.Dans l'imaginaire collectif et dans la légende du club breton, Pokou n'a cependant jamais perdu ses lettres de noblesse. L'Ivoirien était un roi, un dieu vivant pour beaucoup. C'est le cas en Afrique, et Jean-Paul Rabier se rappelle encore avec précision de la tournée du SRFC en Côte d'Ivoire, probablement négociée lors du transfert de Pokou, en juin 1974 :Puis, l'homme d'Asmara est devenu le Duc de Bretagne, un surnom trouvé par un journaliste deaprès une énième démonstration. De ses trois années et demi passées à Rennes, Pokou a gardé de très bons amis et d'excellents souvenirs, lui qui avait été très touché par l'accueil fait par le club et la ville., assurait-il.Laurent Pokou savait décidément aussi bien parler qu'il ne maniait le ballon, ce qui n'était pas de trop pour séduire son monde., sourit Jacques Delanoë.Ce n'est en tout cas pas un hasard si deux de ses cinq enfants ont hérité de prénoms bretons, Erwan et Gaëlle. En mai 2011, Pokou était revenu à Rennes, chez lui, à l'occasion d'une semaine spéciale lors de laquelle la ville et le club lui avaient rendu hommage, à travers la sortie du livre, des dîners entre anciens, des concerts et une rencontre face à Nancy au stade, où il avait été célébré par les plus vieux comme les plus jeunes. Une attention très rare voire unique pour un joueur de foot., rapporte Jean-Yves Augel, devenu proche de l'Ivoirien dans ses dernières années.Le 13 novembre 2016, Laurent Pokou s'est éteint à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui des milliers d'anecdotes et encore plus de souvenirs., conclut Jean-Paul Rabier. Son nom est resté dans toutes les mémoires et son visage souriant est apparu l'année dernière autour du Roazhon Park, quand son portrait a rejoint le mur des Légendes. À Rennes, il ne sera jamais question d'oublier Laurent Pokou.