Laurent Nicollin évoque le mercato de Montpellier : « Je ne décide rien »

Laurent Nicollin s’est longuement confié sur la situation du MHSC sur RMC. https://t.co/W0I83BfGJX — RMC Sport (@RMCsport) June 16, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, pas de retour d’Olivier Giroud en vue. Invité de RMC , Laurent Nicollin a été questionné sur le mercato de son club, qui a déjà deux recrues . Selon lui, la concurrence sur le marché des transferts est de plus en plus accrue, et le MHSC a du mal à travailler tranquillement sur ses dossiers :Si l’idole locale Téji Savanier a prolongé son bail dans l’Hérault, Laurent Nicollin sait par expérience que le mercato est plein de surprises et qu'il peut être attaqué sur les dossiers de Wahi, Ferri ou Chotard., a-t-il déclaré. Évidemment, la perche vers Andy Delort a été saisie par l’Héraultais qui s’est exprimé sur le sujet., a-t-il déploré.Il a aussi annoncé que trois recrues allaient arriver.De quoi faire encore plus monter la température à Montpellier.