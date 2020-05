Guyot : « Pourquoi ne pas faire le barrage ? »

Troisième de National et censé disputer un match de barrage contre Niort pour l'accession en Ligue 2, Boulogne-sur-Mer nage actuellement en plein flou : s’il n’y aura pas de barrage pour la montée dans l’élite, la Ligue ne s’est pas encore prononcée pour l'ascenseur entre la deuxième et la troisième division. En attendant que la LFP tranche le 20 mai, l’USBCO peut ronger son frein. Car si Laurent Guyot, coach des Rouge et Noir, a des solutions, il redoute surtout que le règlement ne soit pas appliqué et que sa formation ne puisse prétendre à la promotion.

« Il y a toujours un moyen. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et si c’est annulé, je trouverais cela extrêmement sévère. »

« Qu’on accorde plus d’importance à la Ligue 1 et à la Ligue 2 qu’au National dans les décisions, je trouve cela logique : c’est l'ordre des priorités qui est respecté. »

« Il ne fallait pas être devin pour se rendre compte que la situation allait durer. »

« On a de la chance du côté de l’USBCO, on n'a pas de cas compliqué à déplorer. »

« Je soutiens à fond ceux qui sont en première ligne, ce sont eux qui méritent le plus de lumière dans cette histoire. »

Propos recueillis par Romain Lamigeon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je ne vais pas le cacher, je préférais l’ancien règlement où trois clubs montaient et trois clubs descendaient.Mais on nous a dit de respecter le règlement tel qu’il est, ce que l’on compte faire : le règlement pour le troisième, c’est de jouer un barrage. On veut se battre sur le terrain, parce qu’on est passionnés. Nous sommes prêts : si on perd le match et qu’on se retrouve en National à trois semaines de la nouvelle saison, ce sera totalement mérité et il n’y aura aucune contestation possible.Il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans des brèches, avec une communication parfois catastrophique. C'était tellement criard pour certains de vouloir saisir l’opportunité de défendre les intérêts de leur club, que cela devenait parfois indécent. Ici, on n'essaie pas de réclamer une nouvelle compétition, de magouiller ou de tirer profit de cette situation. On veut simplement que le règlement soit appliqué.À partir du moment où on nous dit que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue pourront se jouer quand le foot va reprendre, qu’est-ce qui nous empêcherait de faire les barrages ? Il y a toujours un moyen.À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et si c’est annulé, je trouverais cela extrêmement sévère. De la même manière que l'annulation des play-offs entre les trois clubs de Ligue 2 et du barrage avec le 18de Ligue 1 est extrêmement sévère.La solution, je ne l’ai pas et ce n’est pas à moi de la décréter. Des décisions ont déjà été prises pour la relation Ligue 1-Ligue 2, et celles pour la relation National-Ligue 2 sont toujours en attente. Si le barrage ne peut vraiment pas se jouer, alors autant retourner la question d’une autre manière : pourquoi Niort plutôt que Boulogne ?Non, je n’irai pas jusque-là. Qu’on accorde plus d’importance à la Ligue 1 et à la Ligue 2 qu’au National dans les décisions, je trouve cela logique : c’est l'ordre des priorités qui est respecté. Si les décisions concernant le National traînent encore, on attendra patiemment notre sort. Du moment que la solution proposée nous fasse justice...Je ne suis pas là pour déterminer les règlements. Si on décide de faire une Ligue 2 à 22 clubs pour une saison, c’est une bonne chose compte tenu de la situation actuelle.Mais qui on protège et qui on ne protège pas, ce n’est pas à moi de le décider. En revanche, si Boulogne n’en fait pas partie, qu’on nous explique pourquoi !Honnêtement, pour avoir connu une descente, je ne souhaite cela à personne. Mais à partir du moment où la Ligue a acté des descentes de Ligue 2 en Ligue 1, comment peut-on justifier qu’il n'y ait pas de descente de Ligue 2 en National ? Cela me paraît impossible que les vingt clubs y restent.Il ne fallait pas être devin pour se rendre compte que la situation allait durer, on avait donc opté pour un programme hebdomadaire assez light.De manière à ce que le joueur ne soit pas complètement inactif, en cas de reprise. Et qu’avec trois semaines, on puisse rattaquer assez vite.Vu que ça dure depuis six semaines, on a aujourd’hui stoppé la démarche comme beaucoup de clubs. Mais heureusement, on a laissé la possibilité aux joueurs de s'entraîner avec le préparateur physique pour ceux qui le souhaitent à titre individuel. Pratiquement tous l'ont fait, mon groupe continue à s’entretenir presque à sa demande.Tous nos joueurs vivent le confinement à droite à gauche en France, la période d’interruption a été longue.Forcément, ça va entraîner des choses compliquées. Il y aussi un impact psychologique, ça mérite un état des lieux au retour. Mais on a de la chance du côté de l’USBCO, on n'a pas de cas compliqué à déplorer. Que cela soit sur le plan financier, ou sanitaire.J’ai de la chance, je suis rentré en Loire-Atlantique. J’arrive à passer du temps en famille, avec les enfants. J’explore d'autres activités, je cuisine un peu et je cherche à m'entretenir physiquement. Ça se passe bien, j’attends patiemment le retour. Surtout, je soutiens à fond ceux qui sont en première ligne. Ce sont eux qui méritent le plus de lumière, dans cette histoire.