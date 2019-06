Laurent Fournier rebondit à Poissy

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau banc pour Laurent Fournier.Sans club depuis son départ de Créteil en décembre 2016, Laurent Fournier a retrouvé un job... à l'AS Poissy, pensionnaire de National 2. Le technicien lyonnais a signé pour un an et une année supplémentaire en option et aura pour mission d'obtenir la promotion en National de l'AS Poissy. Une arrivée qui ravit le président du club, Olivier Szewczuk : «Il aura la mission de faire monter l'AS Poissy en National. Sur le banc de son nouveau club, il vivra sa quatrième expérience d'entraîneur dans la région parisienne, après le PSG (2005), Créteil (2009-2010, puis 2016) et le Red Star (2013). Laurent Fournier avait quelque peu perdu de vue le football après avoir ouvert à Feucherolles, non loin de Poissy, une épicerie et un restaurant.Pour l'heure, aucune information n'a été dévoilée quant à l'avenir des commerces.