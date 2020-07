« Laurent Blanc n'a pas l’ADN du Barça »

En France, la rumeur d’une arrivée de Laurent Blanc sur le banc du FC Barcelone à partir de la saison prochaine prend de l’ampleur d’après les informations de L’Équipe. En Espagne, d'après trois journalistes locaux, c'est une autre sangria.

Albert Masnou, sous-directeur de SPORT, quotidien sportif édité à Barcelone :

« Parler de Blanc comme d'un possible entraîneur du Barça, cela ne me surprend pas du tout. »

Bruno Alemany, journaliste pour la Cadena SER depuis Barcelone :

« Blanc est une possibilité envisagée par Abidal, mais dans les faits, Abidal ne compte pas vraiment dans la prise de décision de Bartomeu. »

Juan Castro, rédacteur en chef pour Marca depuis Madrid :

« Blanc ne s’adapterait pas tellement au plan tactique du Barça car il n'a pas l’ADN du club »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

« Le président Bartomeu a fait une sortie publique en expliquant que Quique Setién allait continuer à la tête du Barça. Mais tout le monde sait que cela est plus une méthode pour tranquilliser l’atmosphère dans les jours à venir. De ce que j’ai compris, Laurent Blanc est l’option proposée par Éric Abidal et l’information est sortie à travers plusieurs médias. Est-ce qu’il s’agit du premier choix du Barça ? Je ne le sais pas. Mais oui, c’est une probabilité. Quand tu regardes les derniers entraîneurs du Barça, ce sont toujours des anciens joueurs du club : Pep Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién... Sur les dernières années, Tata Martino était le seul à ne pas avoir joué pour le Barça et cela s’est très mal passé.Dès lors, parler de Blanc comme d’un possible entraîneur du Barça, cela ne me surprend pas du tout. Cependant, tous les feux ne sont pas au vert. Si Blanc vient, cela voudrait dire qu’il accepte de signer pour un an. Pourquoi ? Parce que le président en place termine son mandat l’an prochain. Je crois que Jorge Mendes est en train de faire marcher son réseau pour aider Blanc à trouver un club...En tant que journaliste, je verrai d’un bon œil l’arrivée de Blanc au Barça car c’est quelqu’un de bien. En tant que suiveur du Barça, c’est plus difficile... Si tu me donnes le choix, je prends Xavi. Blanc n’a passé qu’une seule saison au Barça, c’était un joueur recruté par Johan Cruyff mais entraîné par Bobby Robson. À son époque, il y avait du monde en défense centrale : Couto, Popescu, Nadal, Abelardo... Mais j’ai le souvenir qu’il avait eu du temps de jeu durant toute la saison. C'était un joueur intelligent, toujours bien placé sur le terrain. Malheureusement, il est parti au bout d’un an du club car il n’y avait plus de stabilité en interne. Cela dit, Blanc serait bien accueilli à Barcelone car il faisait partie de l’équipe durant la saison 1996-1997, l’une des plus belles en termes de spectacle. »« En clair, Setién joue son avenir sur les prochaines rencontres de coupe d’Europe. Ici, peu de gens sont optimistes sur une issue positive en C1. Si tu élimines Naples pour intégrer le top 8 de la Ligue des champions, le risque est de se retrouver face au Bayern Munich en quarts pour en prendre sept... Si un tel cas de figure venait à se produire, ce serait la fin de l’histoire pour Setién. : si Naples élimine le Barça, il y aura un changement d’entraîneur..Blanc est une possibilité envisagée par Abidal, mais dans les faits, Abidal ne compte pas vraiment dans la prise de décision de Bartomeu, au moment de choisir un entraîneur. Ce n’est pas parce que Abidal apprécie Blanc que Blanc sera l’entraîneur du Barça. J’ai l’impression que Abidal a un peu trop parlé et que l’information a fuité danset, honnêtement, je ne suis pas certain que Blanc soit très apprécié par Bartomeu. Par exemple, Blanc était libre en janvier et le Barça ne s’est même pas penché sur son profil. En revanche, je sais que Bartomeu adore Pochettino. Le souci, c’est que Pochettino est très attaché à l’Espanyol... À titre personnel, je considère Blanc comme un grand entraîneur. C’est vraiment dommage qu’il n’ait pas pu continuer à exercer après son passage au Paris Saint-Germain. De ce que j’ai pu observer, son idée de jeu est plutôt similaire à celle prodiguée par le Barça et il devrait pouvoir s'adapter rapidement au Barça. Je le vois comme une personne très tranquille avec de la personnalité, capable d’apporter un changement de dynamique au FC Barcelone. En tant que joueur, je garde le souvenir d’un défenseur élégant avec une sortie de balle fluide, il donnait une plus-value au jeu collectif et c’est ce que souhaitait Johan Cruyff pour remodeler son effectif. Finalement, ce n’était pas la plus glorieuse des saisons du Barça mais elle avait du style. Ensuite, l’arrivée de Louis van Gaal avec sa philosophie agressive ne laissait pas de place à Blanc pour s’exprimer. Aujourd’hui, Blanc n’est pas perçu comme une légende du Barça, mais il apparaît comme un très bon footballeur. »« Cela me paraît peu probable de voir Laurent Blanc débarquer pour seulement une année sur le banc du Barça. En 2021, les élections présidentielles vont arriver et je doute fortement que l’entraîneur en place soit conservé. Si cette nouvelle se confirme, cela me surprendrait beaucoup.Déjà, je crois qu’il faut attendre le dénouement de la saison en cours. Si Quique Setién venait à remporter la Ligue des champions avec le Barça, Bartomeu le mettrait-il à la porte juste derrière ? Cela n’aurait pas de sens. Blanc est un entraîneur de top niveau et j’ai du mal à le voir accepter une telle offre. À titre personnel, je crois que Blanc ne s’adapterait pas tellement au plan tactique du Barça car il n'a pas l’ADN du club. En revanche, je pense qu’il serait intéressant de le recruter étant donné la situation d’urgence traversée par le club. »