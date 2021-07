Lauren James, soeur de Reece, revient à Chelsea

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la famille James, je voudrais la sœur.Auparavant joueuse de de Manchester United, Lauren James quitte le nord-ouest de l'Angleterre pour la vie londonienne. L'attaquante de 19 ans a signé pour les quatre prochaines années à Chelsea. Elle retrouve donc son club formateur qu'elle a côtoyé entre ses 6 et 13 ans, mais également son grand-frère Reece James, piston droit de l'équipe championne d'Europe en titre.Selon plusieurs médias anglais, ce transfert est évalué à un peu plus de 230 000 euros et pourrait même atteindre les 360 000 euros avec bonus - ce qui constituerait un record entre deux clubs de D1 anglaise féminine. La jeune femme est un grand espoir pour la sélection féminine de l'Angleterre car elle représente lesdepuis les U17 ans et a même reçu sa première convocation chez les A en novembre 2020.Bientôt jouable dans Football Manager