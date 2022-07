Laura Freigang, parole libérée

L'Allemagne n'avait pas beaucoup de certitudes avant le début de la compétition, mais ses perspectives se sont éclaircies après une taule infligée au Danemark d'entrée (4-0). Contre l'Espagne où le foot féminin a connu un large essor ces dernières années, la Mannschaft aura de nouveau l'occasion de prouver à tout un pays que les efforts entrepris pour développer ce sport ont un sens. Un combat qu'entreprend tous les jours l'attaquante Laura Freigang, sur et hors du terrain. Focus sur la Megan Rapinoe teutonne.

Allemagne Espagne Euro 2022 Diffusion sur

« La DFB est une entité à but non lucratif qui ne devrait pas se préoccuper uniquement d'arguments économiques. »

Bundesliga Arkéma

« J'ai vu comment Megan Rapinoe s'est publiquement opposée à Donald Trump. Je trouve qu'il est très difficile de séparer la politique du sport, car de mon point de vue, le sport fait partie de la société. »

German Rapinoe

Par Gabriel Joly

Tous les propos de Freigang tirés de Playboy et Die Zeit, ceux de Niko Arnautis rapportés par Allgemeine Zeitung.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n’est un secret pour personne : la meilleure publicité pour le football féminin dans un pays où il n’est pas suffisamment développé, ou du moins pas comme il le faudrait, reste un succès majeur de l’équipe nationale. Du haut de ses huit couronnes européennes, l’Allemagne en sait quelque chose. En ouverture de son tournoi, laa d’ailleurs envoyé un message fort à sa fédération en cartonnant le Danemark 4-0 ce vendredi. Un récital offensif auquel la numéro 10 Laura Freigang n’a pas participé. Mais pas de quoi remettre en cause l’engagement de cette joker de luxe. À 24 ans, la buteuse de Francfort n’a certes pas encore fait son trou en sélection, mais elle connaît la recette pour promouvoir son sport outre-Rhin.Avec ses neuf buts en treize capes, Laura Freigang a de solides arguments pour prétendre à du temps de jeu durant cet Euro. Mais en plus des critères sportifs, la joueuse formée à Holstein Kiel fait déjà partie de celles dont l’aura dépasse les simples limites du rectangle vert. Porte-étendard de la cause féministe et du football féminin allemand, Freigang travaille sur le long terme en faveur des futures générations allemandes. Un vent de fraîcheur bienvenu, alors que la Bundesliga féminine est en proie aux mêmes maux que la D1 Arkéma , faute de professionnalisation., exhortait justement Freigang dans la version allemande du magazine Playboy fin juin.Ce constat, l’attaquante le fait tous les week-ends en Buli où les tribunes sont plus que clairsemées. Pour preuve, l’affluence moyenne lors de la dernière saison en Allemagne : 804 spectateurs par match.Face à ce manque d’intérêt porté au foot féminin, Freigang multiplie donc les prises de parole. Dans une interview accordée au, elle expliquait en attendre beaucoup plus de la fédération allemande., jugeait-elle quelques jours avant de partir jouer la compétition estivale en Angleterre. Car si la fédé allemande a considérablement augmenté les primes pour ce championnat d’Europe, les problèmes persistent en Allemagne entre manque de féminisation des instances et retransmissions TV galères.Pour s’éviter une reconversion difficile, Freigang a un moment étudié en sciences du sport, en psychologie et en communication en parallèle de sa carrière. Désormais, elle tente de faire évoluer les mentalités à l’égard du championnat féminin au pays d'Angela Merkel.Car si l’équipe nationale féminine est plutôt reconnue, à juste titre au vu de son palmarès bien garni, les joueuses en club sont encore victimes de certaines visions passéistes., détaillait ainsi Freigang. Pour cette raison, elle lit régulièrement à voix haute les commentaires machos laissés sur ses publications dans des vidéos TikTok. L’idée ? Dénoncer ces clichés en parodiant ses détracteurs avec ironie. Cette culture de l’engagement, l’attaquante la doit notamment à ses deux années passées aux États-Unis. Alors qu’elle jouait en amateur au TSV Schott Mayence, la future internationale a profité d’une bourse sport-études pour quitter son Allemagne natale le temps de deux petites piges à la Pennsylvania State University de 2016 à 2018., racontait au début du mois celle qui jouait dans le même temps pour les Nittany Lions, l’équipe universitaire de soccer évoluant en Big Ten Conference, un championnat au niveau équivalent à celui d’une D2 européenne.Si elle n’a ni les reflets roses de sa modèle, ni les revendications d’Equal Pay évoquées par les championnes du monde américaines, Freigang reste toutefois une fervente défenseuse des minorités, à l’image de la communauté LGBT. L’entraîneur du 1.FFC Frankfurt Niko Arnautis savait d’ailleurs pourquoi il venait la chercher à son retour des États-Unis en 2018., expliquait le coach de la section, bientôt fusionnée à l’Eintracht Francfort. Mais elle le sait, un changement d'attitude global envers le foot féminin allemand passera évidemment par une belle performance à l’Euro., expliquait-elle quelques jours après avoir marqué un doublé qualifiant son club en Ligue des champions lors de la dernière journée de Bundesliga. Ce jour-là, Laura Freigang avait brillé devant près de 4500 personnes, un record cette saison en championnat. Ce mardi contre l’Espagne, elle aura l’occasion de marquer les esprits d’au moins quatre fois plus de public au Brentford Community Stadium. Et quoi de mieux que de contribuer à valider la qualif’ en quarts pour plaider sa cause.