Las Vegas, le soccer au milieu du désert

Si Las Vegas est plutôt réputée pour ses hôtels, ses casinos et ses animations en tout genre, la ville a vu naître son premier club de football en août 2017. Avec toute la démesure typique du coin, puisque le Las Vegas Lights a deux lamas en guise de mascottes, un magasin de vente de cannabis comme partenaire et des joueurs portant un maillot bardé d'emojis. Découverte d’une franchise unique au monde.

Jouer le foot à la roulette

Freddy Adu en franchise player

Quelle mouche a donc piqué Brett Lashbrook pour qu’il se lance dans cette aventure ? En août 2017, l’Américain lançait le Las Vegas Lights, première franchise dans «» . Huit mois plus tard, l'équipe était toujours invaincue en United Soccer League (USL), la division juste en dessous la MLS. Pourtant, l'investisseur de 40 ans sait ce qu'il fait. Après avoir passé 20 ans dans le football professionnel, il a aidé Orlando City à devenir une franchise de MLS et à signer le Ballon d’or 2007 Kaká en 2017. Bref, un type qui reste conscient que ce sport a besoin d'être pris au sérieux, même s'il ne s'excusera pas de vouloir faire des Lights une équipe d' «» : «Quitte à pousser le délire bien plus loin. Le LV Lights FC a choisi un magasin de vente de marijuana pour sponsor, NuWu Cannabis, la plus grande chaîne de vente de cannabis au monde. «» , présente Lashbrook à la BBC . Profitant de la légalisation de la marijuana dans le Nevada en juillet 2017 (la consommation de la drogue en question ne reste cependant permise qu'à domicile), la franchise n'hésite pas à promouvoir le cannabis dans son bien-nommé stade Cashman-Field.Force est de constater que cela fonctionne plutôt pas trop mal puisque sur les 10 000 places disponibles, 8 000 trouvent preneurs en moyenne à chaque match le samedi soir, et ce, malgré les nombreux autres divertissements de la ville. Les deux lamas, mascottes du club, n'y sont peut-être pas étrangers. «» , indique le président. Dérangeant en effet... La mascotte officielle est en réalité «» , répondant au nom de «» .À défaut de compter sur les services du Brésilien Kaká, le LV Lights FC peut s'appuyer sur Freddy Adu. Passé par le Benfica et Monaco notamment , le natif de Tema ( Ghana ) âgé de 29 ans évolue au sein de la franchise depuis mars dernier et a inscrit en juin son premier but depuis trois ans ! L'international américain (17 sélections) était considéré comme le « futur Pelé » en 2000. «, explique Lashbrook.» On l'aura remarqué, comme lorsqu'un hélicoptère était chargé ce samedi de larguer 5 000 dollars en cash au-dessus des tribunes, lors du match contre la réserve du Los Angeles Galaxy. Quitte à être le club représentant la ville de tous les péchés, autant jouer à fond la carte du foot business. Après tout, c'est en faisant des grands gestes que l'on arrive à se faire repérer dans un désert.