Large vainqueur de Palace, Liverpool à un match du titre

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Williams, 74e), Gómez, Van Dijk, Robertson (Keita, 84e) - Henderson (Oxlade-Chamberlain, 64e), Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino (Minamino, 74e), Mané (Elliott, 84e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Crystal Palace (4-5-1) : Hennessey - Ward, Cahill, Sakho, Van Aanholt - Townsend, McArthur (Riedewald, 66e), McCarthy, Kouyaté (Milivojević, 66e), Zaha (Meyer, 15e) - J. Ayew (Pierrick, 84e). Entraîneur : Roy Hodgson.

Ça commence à sentir très bon pour Liverpool.En situation d'être sacrés champions d'Angleterre dès cette 31journée, à condition de battre Crystal Palace et que Manchester City ne l'emporte pas à Chelsea demain, les hommes de Jürgen Klopp ont tranquillement rempli leur part du contrat, en éparpillant lesà Anfield (4-0).Dominateurs d'entrée, lesont peiné à se montrer dangereux dans le jeu dans la première demi-heure, excepté sur cette reprise à bout portant complètement foirée de Wijnaldum (8). À défaut, la lumière est venue sur coup franc, du pied droit d'Alexander-Arnold, qui a parfaitement enroulé son ballon à vingt mètres, plein axe (1-0, 23). Derrière, les hommes de Jürgen Klopp ont eu plusieurs fois l'opportunité de doubler la mise, mais la reprise d'Henderson sur coup franc a heurté le poteau (28), et Salah a dévissé son lob, alors qu'Hennessey avait déserté sa cage (40). L'Égyptien s'est toutefois rapidement rattrapé en inscrivant, à la limite du hors-jeu, le but du break sur un service lumineux de Fabinho (2-0, 44).Également privés d'un, voire deux pénos en première période, lesont déroulé après la pause, et ont fort logiquement ajouté deux nouveaux pions. Le premier par Fabinho, auteur d'une superbe chiche des trente mètres (3-0, 55). Et le second par Mané, parfaitement lancé en une touche par Salah (4-0, 69). Dur retour sur terre donc, pour Palace, qui sortait de quatre victoires sans encaisser le moindre but en Premier League. Vainqueur pour la seizième fois en autant de rencontres à domicile cette saison, Liverpool reprend de son côté 23 points d'avance sur City. Lesdevront impérativement s'imposer à Stamford Bridge demain pour ne pas se taper l'affront d'accueillir lespar une haie d'honneur lors de la prochaine journée.