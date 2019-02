Landon Donovan lance sa carrière de foot en salle

CAR

Le héros des États-Unis est de retour.L'ancien international américain Landon Donovan sort une troisième fois de sa retraite... pour le foot en salle cette fois. Le capitaine emblématique de la sélection essayait pourtant de monter une franchise de MLS dans sa ville natale de San Diego , avant de se souvenir qu'il y avait déjà une grosse équipe dans sa ville : les San Diego Sockers.a consacré un long reportage sur son, qui était loin d'être une formalité. Il a ainsi fallu deux semaines au Californien pour mettre son premier but à l'entraînement. Un comble quand on est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection et des LA Galaxy. Et lors de son premier match officiel ce vendredi (victoire 6-4), le joueur n'a pas trouvé le chemin des filets et a fini éreinté. «, déclare l'homme au 36 balais.[...].» .Manquerait plus qu'il fasse un burn-out comme Adil Rami