Lampard-Mourinho, l'heure du tête-à-tête

Instant retrouvailles mardi soir, à Old Trafford : pour la première fois de sa jeune carrière de coach, Frank Lampard affronte son mentor, José Mourinho, pour un troisième tour de Carabao Cup qui doit servir à relancer pour de bon Manchester United face à un Derby County en confiance.

« Tu es le meilleur joueur du monde »

Les livres d'histoire et les conseils

Il y a ce type, Peter Kenyon, débarqué moins d’un an plus tôt de Manchester United , aux yeux brillants. Est-ce de l’amour ? De l’aveuglement ? Sans doute un peu de tout ça. Peu importe, il y a surtout ce voisin de table, un homme de 41 ans, buste bombé, menton relevé, froid, brûlant de l’intérieur. C’est le printemps 2004, le point de départ d’une révolution déjà palpable, celle d’un club de foot dont le dernier titre de champion d’ Angleterre remonte alors aux années 1950. Le 2 juin, quatre hommes dans le vent du Chelsea FC sont scotchés devant un écran de télévision. Wayne Bridge, John Terry Joe Cole et Frank Lampard ont rejoint la sélection nationale quelques jours plus tôt, dorment déjà à l’hôtel avec leset attendent alors le début d’un Euro 2004 dont la bande se fera lourder au bout d’un quart de finale cruel face au Portugal , pays hôte du banquet estival. Face à eux, à la télé, le voisin de table : José Mourinho , fraîchement champion d’Europe avec le FC Porto , vainqueur de la Coupe UEFA l’année précédente, double champion du Portugal en titre...Que vient-il foutre là ? Pourquoi lui ? C’est l’heure des doutes, de la première rencontre avec la confiance totale d’un néo-gagnant du jeu, et les quatre internationaux écoutent : «» Voilà sa cape deenfilée. «, enchaîne Mourinho.(...)» Le ton est donné.Il y a dans cet instant tout un mystère du système Mourinho qui est levé : aux yeux de l’entraîneur portugais, les observateurs et les journalistes n’ont jamais rien eu d’un jury noble. Alors, ils seront à jamais réduits à la fonction de bocal à agiter pour faire passer des messages, rien de plus. Qu’en a-t-il à faire, au fond ? Il est l’entraîneur le mieux payé du monde et se sert de la presse comme d’un outil pour «» son groupe de toute pression. C’est ce qui plaît directement à John Terry , mais aussi à Frank Lampard, deux cadres que José Mourinho viendra rencontrer directement après sa conférence de presse inaugurale. «se demande alors Lampard.Mais aussi un entraîneur qui transformera pour de bon le joueur en légende. La discussion se termine ainsi. Mourinho prend la parole : «» Réponse des quatre auditeurs : «» Quelques semaines plus tard, le Portugais retrouvera son, à poil, dans la douche et lui dira qu’il est «» , avant de lui demander : «» Silence. «, relance Mourinho.(...)» Compris.Avec Mourinho, Frank Lampard a gagné, évidemment, on le sait – pas la Ligue des champions, ce que l'international anglais a fait en 2012 avec Roberto Di Matteo –, mais a surtout rencontré une forme de figure tutélaire. Quatorze ans ont passé et voilà que les deux hommes se retrouvent mardi soir, à Old Trafford : José Mourinho dans la peau d’un manager secoué de Manchester United , ouvertement critiqué dans son approche par certains joueurs ( Paul Pogba en tête), Frank Lampard dans celle de néo-coach d’un Derby County sixième de Championship. Au milieu, un troisième tour de Carabao Cup, mais aussi, donc, des retrouvailles évoquées par le second en début de semaine. «, a même estimé Lampard.(...)» Et avec des ambitions, évidemment, United étant dans une situation bancale en matière de confiance, ce que José Mourinho a pointé ce week-end après le nul concédé à domicile face à Wolverhampton (1-1). Quelques jours plus tôt, le Portugais était au téléphone avec son ancien joueur, habillé cette fois, pour échanger des conseils. Une certitude et un détail qui ne changent pas : cette réunion nocturne sera, cette fois encore, «» .