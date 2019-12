Lampard, Mourinho : keep in douche

Il y a plus de 15 ans, José Mourinho se retrouvait face à un Frank Lampard totalement dénudé pour lui annoncer de but en blanc qu'il était à ses yeux le meilleur joueur de la planète. Les deux hommes se retrouvent face à face ce dimanche comme entraîneurs de Tottenham et Chelsea, mais n'auront pas forcément le temps de repenser aux bons souvenirs de l'été 2004.

Lampard, deuxième meilleur joueur d'Europe 2005

Petites piques entre amis

Par Nicolas Jucha

L'anecdote de la douche extraite de la biographie Totally Frank, autres propos extraits de conférences de presse.

La scène d'ouverture est un classique des scénarios de pornos. Frank Lampard, sous la douche, nu comme un ver après entraînement intensif à l'été 2004, et Mourinho, en costume-cravate, qui arrive à l'improviste. Celui qui vient alors de remporter sa première Ligue des champions, avec le FC Porto, prend l'international anglais à froid, sans aucun préliminaire : «» ... avant de repartir comme il était venu. Dans sa biographie, l'exdesexplique qu'il était autant embarrassé par l'absence de serviette à portée de main pour cacher sa virilité, que par le mensonge éhonté de son nouvel entraîneur. «» Et même un peu plus.Les faits et les chiffres parlent d'eux-mêmes. À partir de cette saison 2004-2005, Chelsea domine la Premier League, et Lampard devient un milieu de terrain ultra décisif. Minimum 15 buts par saison, au moins le même ratio de passes décisives. Un excellent milieu devenu un joueur d'exception grâce à un ressort psychologique subtilement - ou pas - activé par le. Deux titres en Premier League avec le Mou, une seconde place au Ballon d’or 2005, le titre de joueur anglais de l'année 2004 et 2005 serviront, parmi d'autres distinctions, à immortaliser cette réussite.(Mourinho, N.D.L.R.)» , admet sans hésiter Lampard aujourd'hui dans sa nouvelle fonction de coach. Et les méthodes du Portugais, même s'il n'envisage pas de devenir «» , pourraient inspirer son management. Notamment l'affaire de la douche. «La lune de miel entre Lampard et son ancien mentor est officiellement terminée depuis septembre 2014, et un match nul Chelsea-Manchester City durant lequel le milieu avait égalisé pour les. Alors entraîneur despour la seconde fois de sa carrière, Mourinho avait coupé le cordon en conférence de presse. «» Depuis, les deux hommes se sont retrouvés une seule fois comme rivaux, pour un match de League Cup Manchester United-Derby County, remporté par l'équipe de Championship.Et Mourinho n'a pas manqué, en début de saison, alors qu'il était consultant pour Sky Sports, de critiquer les choix de son ancien capitaine. «» , expliquait le Portugais après une déroute de Chelsea sur la pelouse de Manchester United (0-4). Depuis, Lampard a pris sa revanche dans un style très, en rappelant que leavait promis, il y a plusieurs années de cela, qu'il ne poserait jamais ses fesses sur le banc des. Mais contrairement à ses habitudes de la grande époque, le Portugais n'a allumé aucun incendie pour déstabiliser son ancien joueur, se contentant de souligner son bon travail comme coach des. Ira-t-il jusqu'à lui dire, après le match de dimanche, que son ancien protégé est potentiellement le meilleur entraîneur du monde ?